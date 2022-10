Einweg-E-Zigaretten werden in Deutschland immer beliebter

Wenn Sie mit E-Zigaretten nicht vertraut sind, fragen Sie sich vielleicht, wie sie funktionieren und wie man sie benutzt. Wenn Sie mit der Art von Vaping-Zigaretten noch nicht vertraut sind, sollten Sie vielleicht auch etwas über die Geschichte des Produkts erfahren. In Deutschland entwickelt sich die einweg e zigarette schnell zur bevorzugten Rauchalternative. Sie ist bequem zu handhaben, tragbar und erschwinglich. Es gibt jedoch einige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie diese verwenden. Während das Vaping in ausgewiesenen Raucherbereichen erlaubt ist, genehmigen die öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland die Anwendung nicht.

Allgemeine Zeitung