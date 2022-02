Großer Polizeieinsatz in Amsterdam wegen Geiselnahme

Bei einer am Dienstagabend noch andauernden Geiselnahme in einem Computer-Geschäft im Zentrum Amsterdams sind mehrere Menschen freigekommen. Sie hätten das Gebäude unversehrt verlassen, berichtete die Polizei, ohne zunächst eine genaue Anzahl zu nennen. Medien berichteten von Dutzenden Menschen.

Ein bewaffneter Mann hat nach Polizei-Informationen den Apple-Store überfallen und mindestens eine Geisel genommen. Aus Sicherheitsgründen werde nichts weiter «über die Lage in und um das Gebäude mitgeteilt», schreibt die Polizei am Abend auf Twitter. Unklar war daher noch, wie viele Menschen in dem Gebäude waren und wie viele von dem Mann festgehalten wurden.

In sozialen Medien waren Bilder und Videos von einem Mann in dem Geschäft zu sehen, der einen anderen unbewaffneten Mann mit einer Waffe bedrohte. Augenzeugen berichteten zudem in Medien, sie hätten mehrere Schüsse gehört. Einsatzkommandos der Polizei waren schnell zur Stelle. Der Leidseplein wurde geräumt und abgesperrt, Theater und Cafés an dem Platz wurden geschlossen. Auch ein Helikopter war im Einsatz.