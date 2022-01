Heidi Klum war «immer schon wahrscheinlich freizügiger»

Die 48-Jährige zeigt sich in den sozialen Medien auch gern einmal nur leicht bekleidet. Ist ihren Kindern das peinlich?

Heidi Klum zeigt sich gern mit wenig an.

Die deutsche «Topmodel»-Moderatorin Heidi Klum (48) zeigt gern, was sie hat - und posiert auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig leicht bekleidet.

Darauf angesprochen, was ihre vier Kinder davon halten, sagte Klum dem Sender MDR Jump laut Angaben vom Mittwoch: «Ich bin immer schon wahrscheinlich freizügiger gewesen als die anderen Eltern von ihren Freunden. Die sollen froh sein, wenn ich mir einen Bikini anziehe im Sommer, wenn die Freunde vorbeikommen. Die kennen das nicht anders, und deswegen sagen die nicht: "Oh Gott, Mom, was hast du denn da gepostet?"»