Helen Mirren: «Sei pünktlich und sei kein Arsch»

Die britische Schauspielerin Helen Mirren (76) ist von Hollywoods Schauspielerverband Screen Actors Guild (SAG) für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Ihre Schauspielkollegin Kate Winslet überreichte ihr die Trophäe.

«Lebenswerk, das klingt so großartig», sagte Mirren in ihrer Rede. «Ich nehme an, dass ich noch am Leben bin, also bin ich nach diesem Maßstab wohl geeignet.» Die Oscargewinnerin teilte auch ihr Mantra, das hinter ihren Erfolgen stehe: «Sei pünktlich und sei kein Arsch.»

In ihrer Rede dankte die 76-Jährige zudem den Schauspielerinnen und Schauspielern, die ihre Laufbahn geprägt hätten: Als Vorbilder sowie als Kolleginnen und Kollegen. Für Mirren ist es der sechste SAG-Award ihrer Karriere.

Die SAG-Awards wurden zum 28. Mal vergeben. Der Preis für den besten Hauptdarsteller ging in diesem Jahr an Will Smith («King Richard»), Jessica Chastain («The Eyes of Tammy Faye») wurde in der Kategorie beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Das Gehörlosen-Drama «Coda» gewann den Ensemble-Preis.