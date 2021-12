Italiens Promi-Paar Chiara Ferragni und Fedez coronapositiv

Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Nach einer Infektion mit dem Coronavirus fallen für das italienische Promi-Paar Chiara Ferragni und Fedez die Silvesterpläne ins Wasser.

«Wir hatten uns jeden Tag testen lassen, um sicher zu gehen, und gestern haben wir einen PCR-Test gemacht, dessen Ergebnis heute ankam und wir sind positiv», erklärten die Mode-Bloggerin und der Rapper am Montag auf Instagram in Videoclips ihren Fans. Ihre beiden Kinder seien coronanegativ, was sie sich auch nicht erklären könnten. Zu Hause tragen die 34-Jährige und ihr 32 Jahre alter Ehemann nach eigenen Angaben nun Masken.

«Das ist die schlechteste Art, dieses Jahr zu beenden», sagte Model und Unternehmerin Ferragni. «Neujahr werde ich nun zu Hause verbringen», resümierte Musiker Fedez.

Das Paar gehört in Italien zu den Großen der Promi-Welt. Ferragni zählt zu den erfolgreichsten Mode-Influencerinnen der Welt (rund 25,8 Millionen Fans auf der Social-Media-Plattform Instagram).

Fedez macht immer wieder Schlagzeilen. Viel Aufmerksamkeit bekam er etwa für seinen Schlagabtausch mit dem Chef der rechten Partei Lega, Matteo Salvini, als in Italiens Parlament über einen Entwurf für ein Gesetz gegen Homo- und Transphobie gestritten wurde, das der Künstler befürwortet hatte.