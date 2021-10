Masucci: Laschet hat das «wie ein Rocky» durchgestanden

Der Schauspieler und Preisträger in der Kategorie «Beste männliche Hauptrolle», Oliver Masucci, und Tanit Koch bei der Aftershow-Party in Berlin.

Schauspieler Oliver Masucci hat bei der Bundestagswahl die CDU gewählt - auch der Liebe wegen. «Musste ich, meine Freundin hat den Wahlkampf gemacht», sagte Masucci im Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag).

Der 52-Jährige ist mit der früheren «Bild»-Chefredakteurin Tanit Koch liiert, die zuletzt im Wahlkampfteam von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet war. Aber auch Laschet selbst hat Masucci offenbar überzeugt, der sei ein «guter Mann», er habe ihn kennengelernt. «Demokrat, hört zu, das ist okay. Hart, was die ertragen mussten, was da alles geschrieben wurde. Er hat das wie ein Rocky durchgestanden, ich hab Respekt vor dem.»

Oliver Masucci wurde am Freitagabend beim Deutschen Filmpreis mit einer Lola ausgezeichnet. Er gewann den Preis für seine Rolle als Filmemacher Rainer Werner Fassbinder in «Enfant terrible».