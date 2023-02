Maxibrief oder Warensendung – was ist der Unterschied?

Immer wieder stellt sich beim Versand von Briefen oder Paketen die Frage, welche Versandart die passende ist. Insbesondere bei kleineren Sendungen wie Büchern oder Kleidungsstücken kommen oft der Maxibrief und die Warensendung in Betracht. Doch was genau unterscheidet die beiden Versandarten voneinander? Im Folgenden wird ein Blick auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Maxibrief und Warensendung geworfen und dabei geholfen, die passende Versandart für jede Sendung zu wählen.

Was ist eine Warensendung?

Die Warensendung ist eine kostengünstige Versandart der Deutschen Post, die von DHL angeboten wird. Im Vergleich zum Paketversand ist der Preis niedriger, da der Versand unversichert und ohne Sendungsverfolgung erfolgt. Allerdings dauert die Lieferzeit in der Regel etwa vier Werktage. Es ist sowohl für private als auch für gewerbliche Zwecke zulässig und eignet sich vorwiegend für Bücher, Ersatzteile, kleine Elektrogeräte, Kataloge, Zubehör für Handys, Datenträger, Textilien und Haushaltswaren.

Es muss aber beachtet werden, dass nur zusätzliche Dokumente, die sich auf die Ware beziehen, enthalten sein dürfen. Wenn weitere Gegenstände, persönliche Mitteilungen oder kleine Werbegeschenke beigefügt werden sollen, muss die Ware als Maxibrief versandt werden.



Welche Regeln gelten beim Maxibrief?

Der Preis im Versand für robuste Maxibriefkartons ist um 50 Cent höher als der Preis für eine Warensendung, obwohl das maximale Gewicht und Maß das Gleiche bleiben. Es gibt keine Ermäßigung für leichtere Sendungen. Ein Maxibriefkarton darf höchstens 353 × 250 × 50 mm groß und maximal 1 kg schwer sein. Es ist auch möglich, einen Maxibrief in Quadratform zu versenden. Zum 31.08.2021 wurde die Preisliste von DHL zuletzt aktualisiert.



Versand mit oder ohne Tracking-ID

Ein Maxibrief benötigt keine zusätzliche Kennzeichnung. Der Inhalt des Maxibriefs kann frei gewählt werden, ohne spezielle Vorgaben beachten zu müssen. Der Versand erfolgt mit einer Tracking-ID, die den Erhalt der Sendung im Zweifelsfall nachweisen kann. Maxibriefe werden in der Regel schneller zugestellt als Warensendungen, meist zwischen zwei bis drei Werktagen.



Welche Versandart sollte wann gewählt werden?

Sowohl Warensendungen als auch Maxibriefe sind preiswerte Versandmöglichkeiten für kleinere Waren. Die Maße dürfen bei beiden Versandarten höchstens 353 × 250 × 50 mm betragen und das Gewicht darf insgesamt nicht mehr als 1 kg ergeben. Wenn das Produkt weniger als 500 g wiegt, ist in der Regel eine Warensendung günstiger, da hier ein Rabatt angeboten wird.

Warensendungen werden ohne Tracking-ID verschickt und benötigen oft eine längere Lieferzeit. Maxibriefe hingegen haben Sendungsverfolgung und werden normalerweise schneller zugestellt. Deshalb eignen sich Warensendungen besser für günstige Produkte, die keine Eile bei der Zustellung haben.



Wertvollere Waren mit Maxibrief

Der Maxibrief ist besser geeignet für wertvollere Waren mit schneller Zustellung. Im Falle von Streitigkeiten kann der Empfang des Maxibriefs durch die Sendungsverfolgung nachgewiesen werden, was bei Warensendungen keine Möglichkeit ist.

Der Inhalt einer Warensendung ist begrenzt. Es dürfen nur Dokumente enthalten sein, die direkt mit der Ware verbunden sind, wie zum Beispiel Lieferscheine oder Rechnungen. DHL hat das Recht, Warensendungen zu Prüfzwecken zu öffnen.



Maxibrief für mehr Flexibilität

Der Inhalt eines Maxibriefs kann dagegen frei gewählt werden und bleibt bis zur Zustellung verschlossen. Aus diesem Grund eignet sich ein Maxibrief besser für sensible Waren oder Daten, da nur der Empfänger den Inhalt sehen kann. Wer verschiedene Produkte in einem Paket versenden möchte, sollte den Maxibrief nutzen.



Warensendung in vielen Fällen ausreichend

Wenn die Ware günstig, leicht und nicht vertraulich ist, kann sie als Warensendung mit dem Vermerk „BÜWA“ verschickt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, das Packgut ausreichend zu polstern, um Transportschäden zu vermeiden. Polstermaterialien wie Luftpolsterfolie oder Holzwolle sind ratsam, da sie leicht und platzsparend sind.



Fazit

Maxibriefe sind bei sowohl privaten als auch gewerblichen Sendungen sehr beliebt und bieten eine breite Palette von Optionen für den Versand von Waren und Gegenständen. Zusätzliche Funktionen wie Sendungsverfolgung, Versicherung und priorisierte Zustellung erweitern die Anwendungsbereiche für Maxibriefe. In vielen Fällen ist der Versand per Maxibrief im Vergleich zum Päckchen günstiger. Es lohnt sich also, das Maxibriefformat zu berücksichtigen, insbesondere für den Versand leichterer Waren im gewerblichen Bereich.