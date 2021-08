Miranda Kerr über Katy Perry: «Ich liebe sie»

Das australische Model Miranda Kerr (38) versteht sich nach eigenen Worten sehr gut mit der US-Sängerin Katy Perry (36), der Verlobten ihres Ex-Manns Orlando Bloom (44).

«Wir fahren zusammen in den Urlaub. Wir feiern alle wichtigen Meilensteine zusammen», erzählte Kerr in einer neuen Folge des Podcasts «Moments with Candace Parker», die am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. «Ich liebe sie. Ich denke, ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich sie mehr liebe als Flynns Vater.» Flynn Christopher ist der gemeinsame Sohn von Kerr und Bloom, die von 2010 bis 2013 verheiratet waren.

Wie Kerr weiter berichtete, fiel ihr die Popsängerin gleich beim ersten Treffen positiv auf. «Sie war sehr verspielt mit Flynn. Sie versuchte nicht, seine Mutter zu sein. Sie war einfach freundlich und lustig, und das ist alles, was man verlangen kann», sagte das Model.

Zu ihrem Ex-Mann habe sie heute eher ein geschwisterliches Verhältnis. «Er ist im Moment ein Bruder für mich. Und meistens ein nerviger Bruder», scherzte Kerr. Sie sei froh, dass Perry ihr helfe, «mit ihm klarzukommen».

Seit 2017 ist das frühere Victoria's-Secret-Model mit dem Snapchat-Gründer Evan Spiegel verheiratet. Sie sind Eltern der Söhne Hart (3) und Myles (1). Schauspieler Bloom und Sängerin Perry haben eine Tochter zusammen, Daisy Dove (11 Monate).