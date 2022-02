Mit Black Power an die Spitze - Daniel Kaluuya wird 33

Im letzten Jahr konnte er seinen bislang größter Erfolg feiern. Bei der Oscarverleihung 2021 wurde der britische Schauspieler Daniel Kaluuya mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Der in London geborene Sohn von Einwanderern aus Uganda bekam den Goldjungen für seinen Part in dem Black-Panther-Drama ««Judas and the Black Messiah». Damit war Daniel Kaluuya der erste Brite mit afrikanischen Wurzeln, der jemals einen Oscar gewann. An diesen Donnerstag feiert der Schauspieler seinen 33. Geburtstag.

Schon 2018 war Kaluuya für einen Oscar als Bester Hauptdarsteller in dem smarten Horror-Drama «Get Out» nominiert. Der Film machte ihn schlagartig bekannt. Danach spielte er in dem schwarzen Blockbuster «Black Panther» mit, war in dem Gangsterfilm «Queen & Slim» dabei, und für die Fortsetzung von «Black Panther» gehört er wieder mit zum Cast. Es scheint so, als hätte die Erfolgsgeschichte des vielseitigen Daniel Kaluuya gerade erst begonnen.