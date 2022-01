Omikron wütet an Schulen- Vorschlag für befristete Distanzlösungen

Die Infektionszahlen an Schulen in NRW explodieren. Lehrerverbände fordern immer lauter das Ende des flächendeckenden Präsenzunterrichts. Noch hält Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) daran fest. Wie lange noch?

In NRW soll der Unterricht weiter im Klassenzimmer stattfinden. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Angesichts massiv steigender Corona-Infektionszahlen an Schulen in Nordrhein-Westfalen fordert der Verband „Lehrer NRW“ die Abkehr vom flächen­deckenden Präsenzunterricht. „Man muss kein Virologe und auch kein Mathematik-Genie sein, um zu erkennen, dass flächendeckender Prä­senz­un­terricht unter der Wucht der Omikron-Welle nicht aufrechtzuerhalten sein wird“, sagte der Vorsitzende Sven Christoffer am Dienstag in Düsseldorf.

Die Forderung des Verbandes: „Eine vorübergehende punktuelle Abkehr vom Präsenzunterricht“, bei der jede Schule selbst entscheiden kann. Ähnlich reagiert der Verband Bildung und Er­ziehung (VBE). „Befristete Distanzlösungen für einzelne Fächer, Lerngruppen oder Stufen dürfen kein Tabu sein“, erklärte der Landes­vorsitzende Stefan Behlau auf Nachfrage. Wenngleich es das vordringliche Ziel bleiben müsse, „den Präsenz­­un­terricht, so gut es eben geht, fortzuführen“.

6390 Lehrkräfte sind nicht einsetzbar

Mit Blick auf die stark ­gestiegenen Inzidenzen hatte Berlin am Montag die Präsenzpflicht in Schulen auf­gehoben. Eltern können nun selbst entscheiden, ob ihr Kind die Schule besucht oder zu Hause lernt. In NRW hält Schulministerin Yvonne ­Gebauer (FDP) nach wie vor am Un­terricht im Klassenzimmer fest. „Präsenzunterricht bleibt oberstes Gebot“, sagte sie zuletzt vor einer Woche im Schulausschuss des Landtages.

In den vergangenen Tagen hat sich die Zahl der Schüler, die aufgrund einer Corona-Infektion nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, auch in NRW verdoppelt. Das Schulministerium zählte am Stichtag 19. Januar 2022 insgesamt 42.830 Corona-Fälle unter den Schülerinnen und Schülern. In der Vorwoche waren es noch 20.232. Knapp 6390 Lehrkräfte sind coronabedingt nicht einsetzbar, das sind knapp 30 Prozent mehr als in der Vorwoche, teilte „Lehrer NRW“ weiter mit. Auch die Zahl der Schüler, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, hat sich laut Verband von 58.000 auf 121.000 mehr als verdoppelt.

Kleiner Lichtblick: Das Tragen von Maske im Unterricht beeinträchtigt nicht die Leistungsfähigkeit der Schülern. Das hat die Universitäts­kinderklinik Bochum herausgefunden. „Das Tragen der Maske wirkt sich nicht negativ auf die Leistungs- und Aufnahmefähigkeit der Schüler aus“, erklärten die Forscher am Dienstag.

„Lolli“-PCR-Testverfahren an Grundschulen wird verändert

Kurzfristig werden laut einer Mitteilung des NRW-Ministeriums für Schule und Bildung folgende Anpassungen im „Lolli“-PCR-Testverfahren vorgenommen:

- Auch weiterhin werden in den Grund- und Förderschulen „Lolli“-PCR-Pooltests angewandt.

- Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests wird an den Grundschulen verändert. Es ist keine Abgabe von Einzel-PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen.

- Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am Präsenzunterricht teil. Derzeit sind rund 80 Prozent aller Pools in den Grund- und Förderschulen negativ.

- Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden am nächsten Tag zu Unterrichtsbeginn in den Schulen mit Antigenschnelltests getestet. Hierzu verfügen die Schulen bereits jetzt in ausreichendem Umfang über die notwendigen Testkapazitäten. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und diesen Test der Schule vorzulegen.

Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools dürfen nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie ein negatives Schnelltestergebnis zu Unterrichtsbeginn vorweisen können.

- Bei einem positiven Antigen-Schnelltest erfolgt das in den weiterführenden Schulen eingeübte Verfahren und das infizierte Kind begibt sich in häusliche Isolation; eine Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems ist erforderlich.

- Für alle Förderschulen, unabhängig von ihrem Förderschwerpunkt, bleibt das bestehende Lolli-Testsystem komplett in seiner jetzigen Form erhalten. Grund dafür ist die strukturell höhere Vulnerabilität dieser Schülergruppe. Darüber hinaus ist diese Testmethode für die dortigen Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Anwendbarkeit ganz besonders geeignet.

Diese Corona-Regeln gelten ab dem 16. Januar in NRW Das Land NRW hat die Corona-Schutzverordnung noch einmal angepasst - ab dem 16. Januar gelten einige neue Regelungen. Die neue Verordnung gilt vorerst bis zum 9. Februar. Die Änderungen sollen der Omikron-Variante Rechnung tragen. Foto: dpa/Arne Dedert Maskenpflicht im Freien: Wegen der deutlich höheren Infektiosität der Omikron-Variante werden die Ausnahmen von der Maskenpflicht reduziert und die Verpflichtung zum Tragen von medizinischen Masken ausgeweitet. Dies betrifft insbesondere die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Warteschlangen, im Kassenbereich, an Verkaufsständen im Freien und bei Veranstaltungen sowie Versammlungen, sofern für diese keine 3G- oder 2G-Zugangsregelung gilt. Foto: dpa/Swen Pförtner 2G-Plus in der Gastronomie: Auch in der Gastronomie gilt nun 2G-Plus - neben einer vollständigen Impfung oder einer Genesung müssen Gäste beispielsweise in Restaurants oder Kneipen einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt bei Essen und Getränken zum Mitnehmen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt Ausnahmen von der Testpflicht: Personen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben, sind in 2G-Plus-Bereichen von der Testpflicht befreit. Dasselbe gilt für Menschen, die vollständig geimpft sind und in den vergangenen drei Monaten von einer Coronainfektion genesen sind. Diese Ausnahme gilt für alle Anwendungsbereiche von 2G-Plus, also auch etwa für den Sport in Innenräumen. Sie gilt unmittelbar ab Erhalt der Auffrischungsimpfung. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst Testungen vor Ort unter Aufsicht: In Bereichen, in denen 3G oder 2G-Plus gilt, kann der Testnachweis auch vor Ort durch einen Schnelltest erbracht werden, der unter Aufsicht durchgeführt wird – zum Beispiel beim Zutritt in Fitnessstudios unter der Aufsicht des Empfangspersonals oder bei der Sportausübung unter der Aufsicht des Trainers/Übungsleiters. Diese Art des Nachweises gilt allerdings nur zum Zutritt des konkreten Ortes und ist kein Nachweis für andere Bereiche oder Angebote. Die Aufsichtsperson kann auch keinen Testnachweis für andere Bereiche ausstellen, das können weiterhin nur die offiziellen Teststellen. Ob und in welcher Form eine Testung vor Ort angeboten wird, entscheidet der jeweilige Betreiber der Einrichtung selbst. Foto: dpa/Zacharie Scheurer Vereinheitlichung bei Großveranstaltungen: Bisher galt schon die Zuschauerobergrenze von 750 Personen für Großveranstaltungen. Diese gilt künftig einheitlich auch für überregionale Veranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspiele. Foto: Bernd Thissen/dpa Kontaktbeschränkungen: Für Geimpfte oder Genese sind nur noch private Treffen mit maximal zehn Personen erlaubt, ohne Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl von Hausständen. Für Ungeimpfte und Nichtimmunisierte sind Treffen mit maximal zwei Personen aus einem anderen Hausstand erlaubt. Kinder unter 14 Jahren sind jeweils ausgenommen. Foto: Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn | Frank Rumpenhorst Kontaktpersonen: Wer mit einem Infizierten im gleichen Haushalt lebt, muss automatisch für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann durch Frei-Testung auf sieben Tage verkürzt werden. Bei Kindern in Kindertageseinrichtungen und Schülern kann die Quarantänezeit auf fünf Tage verkürzt werden. Wenn während der Quarantäne Symptome auftreten, wird ein PCR-Test Pflicht. Sonstige Kontaktpersonen müssen nicht automatisch in Quarantäne, sondern nur bei Anordnung des Gesundheitsamtes. Bei fehlendem oder unvollständigem Impfschutz wird eine Selbstisolierung erwartet. Foto: Marijan Murat/dpa Ausnahmen: Eine Reihe von Kontaktpersonen muss dennoch nicht in Quarantäne. Das sind: Geboosterte: Als geboostert gelten nur noch Menschen mit drei Corona-Schutzimpfungen. Dies gilt auch für eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Geimpfte Genesene: Wer geimpft und genesen ist, muss als Kontaktperson ebenfalls nicht in Quarantäne. Doppelt Geimpfte: Nach zweimaliger Impfung entfällt die Quarantäne zwischen dem 15. und 90. Tag nach der zweiten Impfung. Genesene: Sie müssen ab dem 28. Tag ihres positiven Tests bis zum 90. Tag nicht in Quarantäne. Foto: dpa-tmn Infizierte: Wer durch einen offiziellen Schnelltest oder einen PCR-Test positiv getestet wurde, muss automatisch und ohne gesonderte behördliche Anordnung für zehn Tage in Isolierung. Diese kann - bei zwei Tagen Symptomfreiheit - durch Negativ-Testung auf sieben Tage verkürzt werden. Infizierte müssen ihre Kontaktpersonen der letzten zwei Tage schnellstmöglich und eigenständig informieren. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Sport, Schwimmbäder, Wellnessangebote, Sonnenstudios: Der Einlass in die städtischen Hallenbäder ist ab dem 28. Dezember auch gemäß aktueller Corona-Schutzverordnung NRW im Januar weiterhin nur noch für Geimpfte und Genesene mit einem negativen Testnachweis möglich. Ausnahmen: Die 2G-plus-Regel gilt nicht für Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Sie müssen jedoch einen Negativtest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Kinder unter sechs Jahren sind getesteten Personen gleichgestellt. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach 2G im Einzelhandel: In Nordrhein-Westfalen haben grundsätzlich nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Einzelhandel. Ausgenommen sind davon nur Geschäfte für den täglichen Bedarf. Dazu zählen etwa Lebensmittel- und Getränkeläden, Baby- und Tierbedarfsfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumengeschäfte und der Großhandel. Für die Kontrollen sind die Geschäfte zuständig. Foto: Carsten Koall/dpa Test für Schülerinnen und Schüler: Die Testpflicht an Schulen wurde zum Schulstart nach den Ferien am 10. Januar ausgeweitet. Nun nehmen auch Geimpfte und Genesene an den regelmäßigen Schultestungen für Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal und weitere an den Schulen Beschäftigte teil. Die erweiterte Testpflicht für Schülerinnen und Schüler gilt sowohl bei den dreimal wöchentlichen Testungen mit Selbsttests an weiterführenden Schulen, als auch bei den zweimal wöchentlichen PCR-Pool-Tests an Grund- und Förderschulen sowie an den weiteren Schulen mit Primarstufe. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Weiterhin gültig: Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz in den Klassenräumen hatte die Landesregierung bereits mit Wirkung ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, wieder eingeführt. Im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr bleibe es zudem bei der Maskenpflicht und der 3G-Regel, betonte die Landesregierung im Dezember. Foto: Matthias Balk/dpa Betriebsverbote: Weil Clubs und Diskotheken als „Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko“ gelten, müssen sie schließen. In NRW galt das bereits vor der Bund-Länder-Einigung vom 21. Dezember. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Verbot von Tanzveranstaltungen: Das Betriebsverbot von Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen wird auf vom Infektionssetting her vergleichbare Veranstaltungen ausgeweitet. Somit sind öffentliche Tanzveranstaltungen sowie private Tanz- und Diskoveranstaltungen untersagt. Foto: Alejo Manuel Avila/dpa Hochschulen: Die Landesregierung hatte a 1. Dezember rückwirkend zum Wintersemester 2021/2022 eine neue Fassung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung erlassen. Diese gibt den Hochschulen je nach Infektionslage die Möglichkeit, den Anteil von Präsenzveranstaltungen innerhalb eines Studiengangs auf mindestens ein Viertel zu reduzieren. So sollen Hochschulen eigenständig, flexibel und angemessen auf die jeweilige Pandemiesituation vor Ort reagieren können. Damit den Studierenden keine Nachteile entstehen, sollen Freiversuche und die Möglichkeit zum Rücktritt von Prüfungen wiedereingeführt werden. Foto: Rolf Vennenbrend/dpa Regelungen zur Maskenpflicht beim gemeinsamen Singen: Immunisierte Mitglieder von Chören und Sängerinnen und Sänger, die geimpft oder genesen sind, können bei Auftritten im Rahmen kultureller Angebote auf das Tragen einer Maske verzichten. Dies gilt auch für die dafür erforderlichen Proben. Für alle Menschen, die nicht im Chor oder als Sängerin oder Sänger auftreten bzw. für einen Auftritt proben, ist das Tragen einer medizinischen Maske beim gemeinsamen Singen erforderlich. Dies gilt entsprechend auch für Gottesdienste. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Studie: Maske mindert Leistung der Schüler wohl nicht

(Quelle: dpa)

Das Tragen einer Maske im Unterricht beeinträchtigt einer kleineren Studie der Universitätskinderklinik Bochum zufolge wohl nicht die Leistungsfähigkeit der Schüler. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung mit 133 Kindern an einer Gesamtschule in Gelsenkirchen, wie die Universitätskinderklinik am Dienstag mitteilte. „Das Tragen der Maske wirkt sich nicht negativ auf die Leistungs- und Aufnahmefähigkeit der Schüler aus.“

Teilgenommen hatten 133 Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 14 Jahren aus insgesamt 13 Klassen der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 in Räumen mit guten Ventilationssystemen und Luftfiltern. Neben der Zahl einbezogener Schüler war auch der Untersuchungszeitraum vergleichsweise gering: In den ersten beiden Unterrichtsstunden trugen alle beteiligten Kinder einen Mund-Nasen-Schutz – eine FFP-Maske oder eine medizinische Maske. Danach wurden die Gruppen nach Angaben der Hochschule geteilt und zwei weitere Stunden in getrennten Räumen unterrichtet.

Computerbasierter Leistungstest

65 Kinder trugen eine Maske, 68 Kinder lernten ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Es folgte ein computerbasierter Leistungstest in Kleingruppen auf Basis einer standardisierten Messmethode, die das ALA-Institut für Arbeiten Lernen Altern (Bochum) entwickelt hatte. Ergebnis: In keiner der drei Jahrgangsstufen gab es - bezogen auf das Maske-Tragen - signifikante Abweichungen in den Testergebnissen.

Und: „Unbeeinträchtigt von der Maske zeigten sich insbesondere Schülerinnen und Schüler, die viel Sport treiben.“ Das Ergebnis könne Eltern aufatmen lassen: „Gut zu wissen, dass die schulische Leistung durch die Maske nicht geschmälert wird. Das ist beruhigend“, betonte Thomas Lücke, Direktor der Universitätskinderklinik, laut Mitteilung. Ein Sprecher der Universitätskinderklinik sagte auf dpa-Anfrage, man gehe auch bei 133 Teilnehmern an lediglich einer Schule von einer hohen und generellen Aussagekraft der Untersuchung aus. Die statistische Verwertbarkeit und Aussagekraft sei wissenschaftlich belegt.

Die Studie war kurz zuvor in der Fachzeitschrift „Children“ publiziert worden. Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren gehört das Tragen von Masken auch an Schulen zum Alltag. Vielen Eltern bereite das Sorge, zitierte die Uni Schulleiterin Maike Selter-Beer. Das Resultat der Wissenschaftler zeige nun, dass diese Ängste unbegründet seien.