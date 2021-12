Promi-Geburtstag vom 9. Dezember: Hazel Brugger

Ein größeres Publikum kennt sie als respektlose Außenreporterin aus der «ZDF-heute-show», aber Hazel Brugger kann natürlich viel mehr. Sie steht bei Poetry-Slams auf der Bühne, bloggt und moderiert und hat auch schon Kabarettpreise gewonnen.

Die Einsätze in der Show von Oliver Welke findet die Schweizerin Brugger dagegen echt anstrengend: «Ich habe die Fähigkeit, mein Fremdschäm-Gen kurzzeitigauszuschalten», sagte sie im Interview mit dem Magazin «DB Mobil». Heute feiert Hazel Brugger, die 2020 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurde, ihren 28. Geburtstag.

Übrigens, als Kind haderte Brugger mit ihrem Vornamen. «Weil man mich in der Schule immer «Esel» genannt hat. Das habe ich gehasst. Es ist heute noch so, dass ich den Namen immer buchstabieren muss, und dannwird er trotzdem falsch geschrieben. Ich krieg auch viel Post, auf der «Herr Hazel Brugger» steht», sagte sie der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Ihr Name gehe auf den Wunsch ihrer Mutter zurück.

Hazel Brugger wurde in Kalifornien geboren und hat auch dieUS-amerikanische Staatsbürgerschaft. Verheiratet ist sie mit dem Comedian Thomas Spitzer, das Paar hat dem Frühling diesen Jahres eine Tochter.