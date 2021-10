Sarah Biasini: «Schmerz wird niemals verschwinden»

Romy Schneiders Tochter, Sarah Biasini, denkt nach eigenen Angaben noch jeden Tag an ihre vor fast 40 Jahren gestorbene Mutter.

«Das ist schmerzhaft. Es erinnert mich an die Leere in mir, weil sie nicht mehr da ist», sagte die 44-Jährige dem Magazin «Bunte». «Ich bin erwachsen und muss mit dem Verlust klarkommen. Aber natürlich wird der Schmerz niemals verschwinden.»

Biasini war erst knapp fünf Jahre alt, als ihre berühmte Mutter im Mai 1982 starb. Heute ist sie selbst Schauspielerin. Biasinis Buch «Die Schönheit des Himmels», in dem sie einen Brief an ihre eigene Tochter schreibt, soll in Deutschland am 25. Oktober auf den Markt kommen.