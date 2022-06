Schwere Gewitter in NRW - Duisburg besonders betroffen

Deutsche Wetterdienst warnt vor einer Gewitterfront mit Starkregen in Nordrhein-Westfalen - und die sorgt für überflutete Straßen und Keller und umgestürzte Bäume. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

Eine Gewitterfront hat im Rheinland Schäden verursacht. Besonders Duisburg war davon betroffen. Im Stadtteil Baerl seien die Telefone ausgefallen, berichtete die Feuerwehr, die in kurzer Zeit 300 Unwettereinsätze abarbeiten musste. Bei Einsätzen ohne Gefahr für Menschen könne es dauern, bis die Feuerwehr eintreffe.

In Krefeld wurden Straßen und Keller überflutet, Bäume stürzten um - auch auf die Zugstrecke zwischen Krefeld und Meerbusch, die dadurch zeitweise blockiert war. In Köln meldete die Feuerwehr via Twitter 32 Einsätze. Auch dort waren Bäume umgestürzt.

32 sturmbedingte Einsätze wurden abgearbeitet, 16 Einheiten unserer Freiwilligen Feuerwehr sind stadtweit #imeinsatzfürköln. In der Scheibenstraße ist immer noch alles voller Baum🌳. Die Aufräumarbeiten laufen. #150jahrefürköln pic.twitter.com/MO0ROAB4GK — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) June 30, 2022

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor der Gewitterfront mit Starkregen gewarnt.