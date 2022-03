Selfmade-Star Caro Daur wird 27

In den letzten Tagen zeigt die Fitness-Influencerin, wie erfolgreiche Models mit den Problemen des Alltags umgehen. Nach einem Unfall beim Joggen zeigte sie sich in den sozialen Medien mit einem blutigen und stark geschwollenen Auge.

Kein Problem für einen Star ihrer Größe. Modeevents und Jobs finden trotzdem statt, nur eben mit großer, aber nicht minder stylischer Sonnenbrille. Heute wird Katharina Carolina «Caro» Daur 27 Jahre alt.

Kindliche Kreativität professionalisiert

Schon als Kind wühlte die gebürtige Hamburgerin gerne in den Klamotten ihrer Mutter herum, probierte sich in verschiedenen Stilen aus und entwickelte so schon früh ein ausgeprägtes Modebewusstsein. Ihre modischen Gedanken, Überlegungen und Umsetzungen dokumentierte sie fotografisch und kommentierte diese in englischer Sprache in ihrem Blog, der schnell bis zu über 250.000 Leser zählte und wie ein virtuelles Tagebuch aufgebaut war.

Die Tochter eines Rechtsanwalts und einer Managerin und ihre große Schwester genossen eine wohlbehütete Kindheit, doch trotzdem sollte Daur sich um ihr erstes Einkommen selbst bemühen. Sie gab Nachhilfe und arbeitete später neben ihrem BWL-Studium, welches sie für ihre Karriere frühzeitig abbrach, als Werkstudentin für eine Personalberatungsagentur.

Als Influencerin durchgestartet

Mittlerweile zählt Caro Daur zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Auf Instagram hat sie über 3,5 Millionen Follower und gilt als Person, deren Meinung im Business Gewicht hat. Für Jobs und Interviews fliegt sie um die ganze Welt. Mittlerweile hatte sie Engagements bei großen Marken, wie Adidas, MAC oder Dolce & Gabbana. Auch als Designerin durfte sie sich ausprobieren. Für die Frauen-Unterwäsche-Marke Calzedonia entwickelte sie eine Netzstrumpfhose, für MAC einen Lippenstift und für das italienische Sportschuh-Label Superga eine ganze Sneaker-Kollektion.

Auch in Film und Fernsehen hat das Model seinen Platz gefunden. In deutschen Shows, wie «Late Night Berlin», «Inas Nacht» oder «Das Traumschiff» ist sie gern gesehener Gast und für allerlei Späße zu haben, ohne sich Sorgen um ihr Image zu machen.

Bis heute hat sie kein Management und kümmert sich selbst um ihre Aufträge.

Engagement und Promi-Beziehung

2017 wurde Daur vom Fachmagazin «Werben und Verkaufen» als «eine der einflussreichsten Deutschen» bezeichnet. Ein Jahr später war sie die Kampagnenbotschafterin von «Jugend und Aids». Anfang 2021 haben sie und ihr Freund, der Podcaster und Moderator Tommi Schmitt, ihre Beziehung öffentlich gemacht.