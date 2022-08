Shisha und Dampfer im Trend, was sind die Unterschiede?

Die Verkäufe von Zigaretten gehen in den letzten Jahren leicht zurück. Dafür steigt der Verkauf von Dampfgeräten und Shisha Tabak stetig an. Gerade den E-Zigaretten und E-Shishas wird nachgesagt nicht so schädlich zu sein wie die klassische Zigarette und auch die traditionelle Wasserpfeife ordnet sich dort ein. Experten haben dazu die Inhaltsstoffe des Rauchs einer Shisha untersucht und kommen zu einem anderen Schluss. Aber was ist der Unterschied zwischen der Shisha, der E-Zigarette und der E-Shisha?

Photo by Yuri Bodrikhin on Unsplash

Die Wasserpfeife

Die Wasserpfeife besteht aus wenigen Elementen und benötigt glühende Kohlen für den Betrieb. Sie steht auf dem Glas, auch Bowl genannt, in dem das namensgebende Wasser zu finden ist. In die Bowl ragt die Tauchsäule, verbunden mit dem Mittelstück, an dem auch die Anschlüsse für die Schläuche sind. Weiterhin steckt in dem Mittelstück auch noch die Rauchsäule, die den Rauch in das Wasser führt und ganz oben befindet sich ein Teller mit dem Kopf, in dem der Tabak verbrannt wird. Auf dem Köpfchen sitzt dann noch ein kleiner Teller oder Kamin aus Metall, der die Kohlen aufnimmt.

Funktionsweise

Der Tabak wird durch die glühenden Kohlen erhitzt, zieht man an dem Schlauch, bewegt sich der Rauch durch die Rauchsäule, weiter in die Tauchsäule und wird durch das Wasser geführt. Durch den Schlauch wird der Tabak dann in den Mund geführt und inhaliert. Bei der Verbrennung des Tabaks entstehen dabei dann auch giftige Nebenprodukte, wie sie teilweise auch in Zigaretten zu finden sind. Zwar soll das Wasser den Rauch davon ein wenig bereinigen, allerdings entsteht um den Rauch ein Luftbläschen, dessen Oberflächenspannung so groß ist, dass der Rauch überhaupt nicht in Kontakt mit dem Wasser kommt, sondern nur gekühlt wird. Bei einem Diffusor am Ende des Tauchrohrs werden diese Luftbläschen stark verkleinert, sind aber weiterhin vorhanden.

Der Dampfer

Es gibt viele verschiedene Varianten von E-Zigaretten und E-Shishas, die man im Fachgeschäft kaufen kann. Seien es E-Shisha von Elf Bar oder andere, sie funktionieren aber alle nach dem gleichen Prinzip: in einer Verdampfereinheit, die mit einem Akku versorgt wird, befinden sich Heizspiralen. Ein Liquid, versetzt mit Aromen und eventuell Nikotin, wird in der Regel durch die Kapillarwirkung in den Verdampferkopf geführt und dort mit den Heizspiralen auf Temperatur gebracht. Ziel ist es, das Liquid zu verdampfen, mit einem Luftstrom zu vermischen und dann zu inhalieren. Der Volumenstrom der Luft ist dabei in der Regel einstellbar, genauso wie die Temperatur der Heizspiralen. Die Aktivierung der Heizspiralen passiert entweder per Knopfdruck, oder aber direkt durch das Lufteinziehen am Mundstück.

E-Zigaretten und E-Shisha

E-Shishas werden in der Regel direkt durch das Anziehen im Mund angeschaltet und verdampfen ohne weitere Knopfbetätigung das Liquid. Meist sind diese sogar als Einwegprodukte gestaltet, bei der mehrere Hundert Züge möglich sind. Die Cig-a-Likes Produkte sind dabei im Geschmack eher sehr fruchtig und häufig wird auf den Einsatz von Nikotin verzichtet. Sie sind aktuell sehr beliebt, allerdings gibt es sie auch als wiederaufladbare Version, bei der das Liquid nachgefüllt wird, wie bei der E-Zigarette auch. Vor allem das Liquid unterscheidet sich bei E-Shisha und klassischen E-Zigaretten, genauso wie das Format.

Gesundheitliche Bedenken bei Wasserpfeifen

Zwar galt die Wasserpfeife früher als gesunde Alternative, allerdings ist man sich inzwischen einig, dass der Konsum mindestens genauso schädlich ist. Der größere Aufwand eine Wasserpfeife aufzubauen, Kohlen zum Glühen zu bringen und den Kopf mit Tabak zu füllen, sorgt dafür, dass Wasserpfeifen eher seltener geraucht und sie primär in Gesellschaft konsumiert werden. Es wird also wesentlich weniger Zeit mit dem Rauchen einer Wasserpfeife verbracht. Ganz im Gegenteil zu einer klassischen Zigarette, sie kann zu jeder Zeit aus ihrer Verpackung genommen und angezündet werden, die Wasserpfeife ist dabei eher eine gesellige Art das Rauchen zu zelebrieren. Bei dem Verbrennen des Tabaks werden aber auch hier giftige Nebenprodukte freigesetzt, die nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind.

Gesundheitliche Einschätzung bei E-Zigaretten

Bei E-Zigaretten wird das Liquid nur erwärmt und verdampft. Dabei entstehen keine Verbrennungsprodukte. Bisher wurden allerdings noch keine aussagekräftigen Studien speziell zu Langzeiteffekten durchgeführt. Ob das Inhalieren von dem Verdampften Liquid dementsprechend gefährlich ist, kann man bisher nicht einschätzen, in dem Dampf selbst lassen sich aber keine bedenklichen Stoffe finden. Die Nutzung von nikotinhaltigen Liquiden, kann aber gerade für Jüngere ein Einstieg in den Konsum von klassischen gesundheitsgefährdenden Zigaretten sein.

Fazit

Die Unterschiede zwischen Wasserpfeifen und E-Zigaretten sind groß. Verdampfen die elektrischen Geräte das Liquid, verbrennt es in der klassischen Shisha. Das Raucherlebnis ist dabei ein komplett anderes. Welche Form man nun bevorzugt, ist Geschmackssache, allerdings sind die elektrischen Geräte um einen großen Faktor weniger gesundheitsschädlich als die Wasserpfeife.