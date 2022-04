So beeinflusst das Anbaugebiet die Qualität eines Weins

Die verschiedenen Rebsorten wachsen unter veränderten klimatischen Bedingungen besser oder schlechter. Auch wenn Weinbaugebiete in regionaler Nähe liegen, wirken sich Unterschiede in der Luftfeuchtigkeit, den Sonnenstunden pro Tag und insbesondere in der Zusammensetzung des Bodens erheblich auf die Güte von Weinen aus. Die weltweit größten Weinregionen weisen dabei besondere Spezifika auf, die Kenner sofort aus einem erlesenen Qualitätswein herausschmecken.

Die beliebtesten Weinregionen der Welt

Wein wird überall auf der Welt angebaut. Auf Vinehouse finden sich typische Weine aus den großen Weinregionen entlang des Mittelmeers wie Italien, Portugal, Spanien oder Afrika. Die USA erweisen sich als rasch wachsender Wein-Exporteur, auch aus Argentinien, Chile oder Australien stammen vollmundige Weine, die viele Stunden täglich von der Sonne verwöhnt werden. In Deutschland gibt es diverse Weinanbaugebiete für beliebte regionale Weinspezialitäten wie in Baden, entlang der Hessischen Bergstraße und weiter rheinaufwärts. Auch in Mitteldeutschland blickt die Winzerei auf eine lange Tradition zurück.

Beliebte italienische Weine mit Besonderheiten der Weingüter

Aus Italien stammen viele aromastarke Rotweine wie Lambrusco, Aglianico oder der weltweit beliebte Barbera aus Piemont. Die klimatischen Unterschiede in den verschiedenen Weinbauregionen Italiens sorgen dafür, dass es insgesamt drei verschiedene Qualitätsstufen für italienische Weine gibt. Für die Preisgestaltung sorgt bei einem guten Wein aber nicht nur eine hingebungsvolle Handarbeit der Winzerfamilien, welche nicht selten über Generationen hinweg ein italienisches Weingut betreiben. Vielmehr spielt auch die maximal mögliche Produktionsmenge bei den verschiedenen Rebsorten eine Rolle dabei, wie viel ein italienischer Wein schlussendlich kostet. In Venetien wird am meisten Wein gekeltert, bei Kennern geschätzte Weinregionen wie Apulien oder Kalabrien rangieren jedoch auf den hinteren Rängen der maximal möglichen Ausbeute bei der Reblese.

Amerikanischer Wein gedeiht auf ganz verschiedenen Böden

Den finalen Geschmack eines Weins aus den USA bestimmen sandige Böden in den großen Weinregionen Amerikas. Ein luftdurchlässiger Terroir sorgt dafür, dass die Trauben möglichst spät geerntet werden können. So wirken sich die hohen Kies- und Lehmanteile in den amerikanischen Lößböden direkt auf die spätere Menge an natürlichem Alkohol im Wein aus. Bei Schmuckwein lässt sich der Alkoholgehalt ebenfalls durch die nachträgliche Zugabe von Zucker künstlich beeinflussen. Anspruchsarme Rebsorten wie die dunkle Cabernet Sauvignon gedeihen im Klima Amerikas besonders gut und kommen mit vielen Arten von Böden bestens aus. Weitere in den USA beliebte Rebsorten sind beispielsweise die roten Trauben Merlot, Grenache oder Zinfandel, die hellen Trauben der Gewürztaminer und Viognier gedeihen dort ebenso gut wie Chardonnay.

Woran erkennt man einen hochwertigen Wein?

Bei der Weinprobe kann man sich direkt im Anbaugebiet von den Vorzügen der unterschiedlichen Traubensorten überzeugen. Vielen Urlaubern fällt erst zu Hause so richtig auf, wie sehr sich das vorherrschende Klima auf die Geschmacksentfaltung eines Weins tatsächlich auswirkt. Viele Weine schmecken zu Hause nach dem Urlaub dann ganz anders, als bei der Weinverkostung in der Anbauregion. Auch wenn ein qualitativ hochwertiger Wein nach Möglichkeit völlig ohne zusätzliche Inhaltsstoffe gekeltert werden soll, haben sich bei den Weinbauern weltweit zahlreiche biologische oder chemische Anwendungen etabliert, die für eine volle Entfaltung des Aromas sorgen, den Qualitätswein gleichzeitig aber auch vor einer vorzeitigen Verjährung schützen. Bei herausragenden Weinen lassen sich die Feinheiten des Anbaugebiets schmecken. Wird in die Kelterung jedoch nicht ausreichend Zeit investiert, können massenhaft produzierte Weine hingegen viele der feinen Nuancen einbüßen. Da insbesondere keine vermehrten Schwefelstoffe und andere Konservierungsstoffe zugesetzt werden, vertragen viele Weingenießer einen qualitativ hochwertigen Wein deutlich besser als ein stark nachbearbeitetes Produkt zum Discounterpreis.