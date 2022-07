Suche in Dolomiten fortgesetzt - Warten auf DNA-Ergebnisse

Feuerwehr, Polizei und Bergrettung suchen weiter nach Verunglückten in den Dolomiten. Fünf Menschen gelten noch als vermisst.

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Punta-Rocca-Gletscher in den italienischen Alpen.

In den Dolomiten ist die Suche nach weiteren Opfern des tödlichen Gletscherabbruchs fortgesetzt worden.

Am Samstagmorgen wurden erneut Einsatzkräfte mit Hundestaffeln an die Flanke des Berges Marmolata geflogen. Weil fünf Menschen noch als vermisst gelten und vier der bislang zehn geborgenen Toten noch nicht identifiziert waren, gingen die Retter davon aus, dass noch ein Bergsteiger unter den Eis- und Geröllmassen verschüttet sein dürfte.

Die Retter und auch die Politiker in der norditalienischen Region versprachen nach dem Unglück vom vorigen Sonntag, dass die Suche so lange fortgesetzt werde, bis alle Toten gefunden und geborgen sind.

Weitere Erkenntnisse durch DNA-Auswertungen

Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Einsatzkräfte von ersten DNA-Auswertungen, die für diesen Samstag erwartet wurden. Die Experten der Carabinieri vergleichen dafür die DNA-Spuren der am Berg gefundenen Leichenteile mit jenen der Angehörigen. Die bislang noch vermissten Alpinisten sind alle Italiener. Unter den identifizierten Todesopfern waren vier Italiener und zwei Tschechen. Acht Menschen wurden verletzt, darunter ein Mann und eine Frau aus Deutschland.

Der Bürgermeister von Canazei ordnete für diesen Samstag einen öffentlichen Trauertag in allen Gemeinden des Fassatals an. Für 18.00 Uhr ist eine Schweigeminute vorgesehen. Zugleich soll in der Pfarrkirche von Canazei eine Trauermesse beginnen, die unter anderem vom Erzbischof von Trient, Lauro Tisi, zelebriert wird.