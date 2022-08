Tod einer Neunjährigen: Verdächtige auf freiem Fuß

Im Fall der Anfang der Woche in der englischen Stadt Liverpool erschossenen neunjährigen Olivia nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Doch die beiden sind gegen Kaution wieder freigelassen worden.

Nach dem Tod einer Neunjährigen in Liverpool hat die Polizei zwei Verdächtige wieder freigelassen. Die Männer im Alter von 33 und 36 Jahren seien gegen Kaution auf freien Fuß gekommen, teilte die Polizei mit. Allerdings sei der 36-Jährige wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen dennoch in Haft genommen worden.

Die Männer waren am Donnerstag beziehungsweise Freitag wegen des Verdachts auf Mord und zweifachen Mordversuch festgenommen worden. Die Polizei bat die Bevölkerung nun erneut um Hinweise.

Das Kind war vor gut einer Woche erschossen worden, als ein Mann auf der Flucht vor einem Schützen in das Haus des Mädchens stürmte. Der Verfolger feuerte durch die halb geöffnete Tür. Eine Kugel verletzte die Mutter am Handgelenk und traf die Neunjährige in der Brust. Der Fall hatte landesweit für Entsetzen gesorgt.

Die 46-jährige Frau wurde mittlerweile aus der Klinik entlassen. Der Verfolgte war schwer verletzt worden und liegt noch im Krankenhaus. Anschließend muss auch er hinter Gitter, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Er hat ebenso wie die Verdächtigen keine Verbindung zu der Familie, wie die Polizei betonte. Vermutlich handele es sich um eine Auseinandersetzung innerhalb der Liverpooler Unterwelt.