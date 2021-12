Tornado in Illinois - Eingeschlossene in Amazon-Gebäude

Tornados fegen gleich über mehrere US-Bundesstaaaten hinweg. In Illinois stürzt das Dach eines Verteilzentrums von Amazon ein. Vermutlich sind noch mehrere Menschen dort eingeschlossen.

Ein Tornado hat im US-Bundesstaat Illinois das Dach eines Verteilerzentrums des Online-Händlers Amazon teilweise einstürzen lassen.

Zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend (Ortszeit) in Edwardsville nahe der Großstadt St. Louis hätte sich eine nicht bekannte Zahl von Menschen in dem Gebäude aufgehalten, sagte der örtliche Polizeichef, Mike Fillback vor Journalisten. Rettungskräfte hätten eine Anzahl der Eingeschlossenen aus dem Gebäude herausholen können. Unklar sei aber, wie viele noch innen verharrten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Police chief speaking on Amazon Warehouse #Edwardsville #Illinois #STL #MadisonCounty pic.twitter.com/F4DsaNoeXi — Mz. Chitown 🖤 (@Karma4ThatAzz) December 11, 2021

Gleich in mehreren US-Bundesstaaten hatte ein Sturm am Freitag Tornados ausgelöst, darunter auch in Arkansas, wo zunächst von zwei Toten die Rede war. Ein Überblick über Schäden und mögliche Opfer war zunächst schwierig, da sich die Angaben schnell änderten.