Übersetzungsbüro PERFEKT - Professionalität bei literarischen Übersetzungen

Warum Buchübersetzungen ein besonderes Thema sind

Jedes Buch vermittelt ein Gefühl und lebt davon, den Leser mitzunehmen und ihn auf eine Reise zu entführen. Was in der Originalsprache dem Autor obliegt, fällt bei literarischen Übersetzungen in den Aufgabenbereich des Übersetzungsbüros. Hier reicht die sprachliche Expertise nicht aus, da sich der Übersetzer in das Thema einfinden und den Lesefluss erzeugen muss. Neben belletristischer Literatur sind Fach- und Sachbücher ein weiteres Aufgabenfeld, mit dem sich die Experten vom PERFEKT Übersetzungsbüro beschäftigen. Die Fachterminologie, der auf die Zielgruppe abgestimmte Sprachstil und die im Übersetzungsland gültigen rechtlichen und ethischen Grundlagen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Wenn Sie Ihr literarisches Werk in verschiedenen Sprachen veröffentlichen möchten, sollten Sie sich bei der Übersetzung auf einen in diesem Bereich erfahrenen Partner berufen.

Wenn Ihre Übersetzung perfekt werden soll - Übersetzungsbüro PERFEKT

Sinnorientiertes und zuverlässiges Arbeiten, fachliche Expertisen in diversen Branchen und Gebieten, Professionalität und Terminsicherheit sind fest in der Unternehmenskultur vereinigt. Alle Übersetzungsleistungen werden von muttersprachlichen Fachübersetzern nach den ISO 17100 und ISO 9001 Standards vorgenommen. Die Zufriedenheitsgarantie in der internationalen Kommunikation ist eine Grundlage für eine vertrauensvolle Partnerschaft. Im Übersetzungsbüro PERFEKT hat jeder Kunde seinen persönlichen Ansprechpartner, der das Projekt kennt und der so den besten Service bieten kann. Mehr als 10 Jahre Erfahrung und Standorte in vielen Großstädten Deutschlands und in Wien sind ein weiterer guter Grund, sich für die professionelle Agentur zu entscheiden.



Als Autor haben Sie viel Herzblut, Wissen und Emotionen in Ihr literarisches Werk gesteckt. Natürlich möchten Sie, dass Ihre ausländischen Leser das spüren und Ihre Geschichten mit dem gleichen Esprit und dem gleichen erleben wie die Leser des Originals.



PERFEKT Buchübersetzer sind selbst Leser, die sich im jeweiligen Genre auskennen und die mit dem Sprachgebrauch im Zielland vertraut sind. Bei Fachliteratur und Sachbüchern kommt die entsprechende Spezialisierung des Übersetzers dazu, da es in diesem Bereich auf die Erhaltung der Fachterminologie und der Zusammenhänge ankommt. Im Übersetzungsbüro arbeiten viele erfahrene Literatur- und Buchübersetzer, die Ihr Werk in verschiedenen Sprachkombinationen übersetzen können. Mit Herzblut und Kompetenz, mit einem herausragenden Projektmanagement und Qualitätskontrollen sorgen die Übersetzer täglich für gelungene Projekte.

Was kosten professionelle Literaturübersetzungen?

Neben Druckwerken haben eBooks den Markt erobert. Hier spielt der globale Buchverkauf auch für freischaffende Autoren eine wichtige Rolle. Professionell übersetzt, können Sie mit Ihrem Werk weltweit Leser gewinnen und sich zum Bestseller-Autoren etablieren. Im Übersetzungsbüro PERFEKT profitieren Sie von fairen Preisen. Ehrlichkeit und Schnelligkeit sind zwei weitere Basics, auf die sich Auftraggeber bei allen Literaturübersetzungen verlassen können. Wer nicht in der Nähe eines Standortes des Übersetzungsbüros wohnt, kann seinen Auftrag ganz unproblematisch online erteilen und erhält den gleichen kundenorientierten Service. Bei Buchübersetzungen sollten Sie Kompromisse ausschließen und sich auf eine Dienstleistung verlassen, die Ihrem Werk gerecht wird und die wahlweise gerne mit einem professionellem Lektorat erfolgen kann.