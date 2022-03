Unglück mit Schulbus in Trier - 15 Verletzte

Ein Schulbus fährt mitten in Trier frontal gegen einen Baum. Dabei werden der Busfahrer und 14 Schüler verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind in der Trierer Innenstadt der Busfahrer sowie 14 Kinder und Jugendliche verletzt worden. Sie seien am Mittwochmorgen mit Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Busfahrer habe schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei wurden auch Kinder und Jugendliche schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der rheinland-pfälzischen Stadt Trier nicht.

Die 22 mutmaßlich unverletzten Schülerinnen und Schüler wurden in eine nahe Halle gebracht und dort ärztlich betreut, auch Psychologen waren vor Ort. Die Eltern könnten dort ihre Kinder abholen, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Stadt teilte auf Twitter mit, es sei für die Eltern ein Infotelefon eingerichtet worden.

Der Bus war im Berufsverkehr beim Rechtsabbiegen von einer Brücke aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrspur abgekommen und gegen einen Baum in der Straßenmitte gefahren, wie es von der Polizei hieß. Rund 120 Rettungskräfte waren laut Feuerwehr vor Ort. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Um Eltern und Kinder vor Schaulustigen zu schützen, wurde nach Angaben der Feuerwehr auch die Halle abgesperrt.