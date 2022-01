Verbraucher dürfen sich 2022 freuen

Es kann einfach nicht so weitergehen, alles wird teurer, die Löhne bleiben gleich und man kann sich einiges gar nicht mehr leisten. Es wird immer schlimmer und viele Menschen toben bereits, weil sie mit der jetzigen Wirtschaft keinesfalls zufrieden sind. Jetzt soll jedoch alles anders werden? Dürfen wir uns freuen oder kommt es wieder nur zu einem Tropfen auf den heißen Stein? Die Regierung hat einige Punkte angesprochen, die einer Veränderung bedürfen, ob hier alle Verbraucher vor Freude in die Luft springen werden, dass bleibt abzuwarten. Einen ersten Einblick, was sich ab wann ändern wird und ob es hier tatsächlich einen Grund zur Freude geben wird, erfahren Sie hier.

Es wird davon ausgegangen, dass die Blockchain Technologie mit Bitcoin, Ethereum & ihrem dezentralen System immer mehr Märkte und Branchen revolutionieren wird. Immer mehr Gesetzesänderungen treten in Kraft und müssen von den Verbrauchern akzeptiert werden.

· Neue Rechte und Verträge

· Preisangabenverordnung bei Lebensmitteln und in der Pflege

· Finanzen und Versicherungen

· Einkommen und Abgaben

· Arbeit, Ausbildung und Steuern

· Mobilität

· Energie, Umwelt und Wohnen

Anschnallen und festhalten, 2022 wird es rasant

Der Pfändungsschutz soll sich verbessern, doch die Garantiezinsen für neue Lebensversicherungen sinken. Wer einen Brief versenden möchte, der muss in Zukunft tiefer in die Tasche greifen und Kinderlose müssen in Zukunft höhere Beiträge in die Pflegeversicherung erbringen. Der Mindestlohn steigt an und bis März 2022 wird es einen steuerfreien Corona-Bonus geben. Raucher werden mal wieder ordentlich zur Kasse gebeten, denn die Tabaksteuer wird ansteigen. Die alten Führerscheine laufen teilweise ab und es müssen neue beantragt werden. Des Weiteren darf man mit einem höheren CO2-Preis rechnen und das Aus für die Plastiktüte ist ebenfalls in greifbare Nähe gerückt. Es lohnt sich die Märkte nicht aus den Augen zu verlieren. Es wird sich jedoch auch einiges zum Vorteil der Verbraucher ändern. Es treten neue Infopflichten für Online-Marktplätze in Kraft und es muss ein Kündigungsbutton auf Webseiten gut sichtbar sein. Verbraucher sollen es so einfach wie möglich gemacht bekommen. Die Verbraucherzentrale hat eine genaue Liste mit Änderungen in 2022 erstellt.

Es wird zudem vorgeschrieben, dass männliche Küken nicht mehr getötet werden dürfen. Des Weiteren wird es zu einer Preisangabenverordnung bei Lebensmitteln kommen. Wer in der Pflege arbeitet, auch der darf sich jetzt freuen, denn hier soll es nun mehr Geld geben. Sicherlich haben Bund und Länder Angst, dass immer weniger Pflegekräfte zur Verfügung stehen, gerade in Zeiten von Corona. Eine Gehaltserhöhung könnte hier einige Menschen dazu bringen, in einem Pflegeberuf zu arbeiten. Es wird sich jedoch noch einiges ändern im Jahr 2022, denn neue Gesetze, die alles besser machen sollen, sollen in Kraft treten. Wann es für welches Gesetzt jedoch so weit ist, dass bleibt noch abzuwarten, denn nicht alle Neuerungen gelten direkt zum 01. Januar 2022. Sie dürfen somit gespannt sein, was als besser und was als schlechter einzustufen ist.