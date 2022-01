Am 1. Juni 2019 wurde Dr. Walter Lübcke erschossen. Ein Rechtsextremist aus Kassel wurde vom Oberlandesgericht Frankfurt für die Tat zu lebenslänglicher Haft verurteilt. In Paderborn steht seit Mittwoch ein Mann aus Borgentreich im Kreis Höxter vor dem Landgericht.

Der 66-jährige soll derjenige sein, der dem Täter die Mordwaffe verkauft hat. Es ist ein Prozess der Widersprüche, des Blicks in krude Gedankenwelten, und mit einem schrägen Auftritt eines wohl nicht unwichtigen Zeugen.

Walter Lübcke starb auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha, tödlich getroffen von einer Kugel des Kalibers .38 Special. Abgefeuert haben soll den Schuss der 48-jährige Stephan E. – seine lebenslängliche Haftstrafe für Mord ist noch nicht rechtskräftig.

Lübcke war im Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Der Revolver, dender Täter benutzt haben soll, kam nach Einschätzung der Ermittler von einem Mann aus Borgentreich-Natzungen. Elmar J. sitzt an diesem Mittwoch auf der Anklagebank im denkmalgeschützten Schwurgerichtssaal des Landgerichts Paderborn, hört sich mit unbewegter Miene die Anklage an – die ihm vorwirft, trotz des Wissens um die rechtsgerichtete und rassistische Gesinnung von Stephan E. diesem im Jahr 2016 die Mordwaffe samt Munition für 1100 Euro verkauft zu haben. Damit, so betont die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, habe J. sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht.

Der illegale Besitz von erlaubnispflichtiger Mu­nition – ein Sammelsurium von 106 Patronen diverser Kaliber, sichergestellt bei einer Hausdurchsuchung nach J.s Festnahme im Juni 2019 – kommt hinzu. Elmar J. bestreitet nicht, die Patronen besessen und E. „Objekte“, mutmaßlich Waffen, überlassen zu haben – aber sehr wohl, dass es sich dabei um einen Revolver Kaliber .38 gehandelt habe.

Affinität zu Militär und Drittem Reich

J.s Affinität zu Militär und Drittem Reich erklärt sein Verteidiger Ashraf Abouzeid mit einer Prägung in der Kindheit: Als Junge habe J. Zeitzeugen kennen gelernt, die ihn mit Schilderungen aus dem Zweiten Weltkrieg und ihrer späteren Lebenswege „sichtlich beeindruckt“ hätten. Aus Respekt vor seinem Vater laute sein Ebay-Account auf den Nutzernamen „Panzerjupp1925“.

Dass in der leerstehenden Kneipe im Erdgeschoss eine Holzfigur mit angeklebtem Hitlerbärtchen und ausgestrecktem rechten Arm steht und etliche Fotos auch von SS-Männern hängen, erfährt die 1. große Strafkammer von einem Polizisten im Zeugenstand.

Walter Lübcke (CDU) wurde im Juni 2019 ermordet. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Stephan E.s Aussage wäre der stichhaltige Beweis für die Schuld des Angeklagten, aber E. wird nicht als Zeuge erscheinen: Er hat ein Aussageverweigerungsrecht, von dem er Gebrauch machen wird. Polizisten aus Hessen, die bei der Hausdurchsuchung dabei waren, können als Zeugen zur Verbindung von Elmar J. zur Lübcke-Tatwaffe nichts oder nur wenig berichten.

Tatwaffe: ein kurzläufiger Revolver Symbolfoto Foto: dpa Die Waffe, mit der Walter Lübcke erschossen wurde, ist ein kurzläufiger Revolver des Kalibers .38 Special (Durchmesser ca. 9 Millimeter) der brasilianischen Marke Rossi. Die Waffen gelten als solide und preisgünstig. Das Kaliber selbst gilt als das weltweit am stärksten verbreitete Revolverkaliber. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt und wurde schnell zum Standardkaliber von Polizeieinheiten. Noch heute wird die Patrone wegen ihrer Zuverlässigkeit und Präzision zur Selbstverteidigung und zum Sportschießen verwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen stammt die Mordwaffe aus privatem Besitz in der Schweiz: Sie soll dem ursprünglichen Eigentümer abhanden gekommen sein, was aufgrund dessen Demenzerkrankung aber erst später auffiel. ...

Die Vernehmungsbeamtin erinnert sich, dass J. „ohne Punkt und Komma“ geredet habe, sogar ohne Anwalt, gleich nachdem er festgenommen wurde. „Er hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er E. mochte“, habe ihn aber immer nur als „Peter aus Kassel“ bezeichnet. Kennengelernt hätten sich beide auf Trödelmärkten, irgendwann habe E. sich für das Haus in Natzungen interessiert, das J. habe verkaufen wollen.



33 Seiten Protokoll, sagt die Beamtin, habe sie von der Vernehmung gefertigt: Auf eigentliche Fragen sei J. kaum eingegangen und „auf einem anderen Thema weitergaloppiert“.

Elmar J.'s Mieter im Zeugenstand



Einen tieferen Einblick ins Leben von Elmar J. gibt dessen Mieter, ein ehemaliger Hells Angel und heutiger Trödelhändler, der in Tarnjacke und mit reichlich gebrauchter Corona-Maske im Zeugenstand sitzt. Er ist beinahe 70, zeigt mit deutlichen Gesten, was er von der Polizei hält, bleibt aber weitgehend sachlich. Er habe zusammen mit J. Trödelmärkte besucht, um vor allem Bücher und CDs zu verkaufen – aber kein rechtsradikales Zeug.

Ein Spezialeinsatzkommando führte im Juni 2019 im Haus des mutmaßlichen Waffenhändlers Elmar J. in Natzungen eine Razzia durch. Foto: Ralf Benner

Der 20. Juni 2019 ist in seinem Gedächtnis präsent: Da habe J. zufällig auf dem Titel der „Bild“-Zeitung das Foto von Stephan E. als mutmaßlicher Täter im Fall Lübcke gesehen – und gesagt: „Das ist doch der Typ, dem ich eine 4-Millimeter verkauft habe. Ist der doof? Dafür nimmt man doch eine 45er.“

Seither habe Elmar J. geahnt, dass die Polizei bei ihm auftauchen würde. 4-Millimeter-Waffen besitzen eine geringe Energie ähnlich einer Luftdruckwaffe, nur ein Bruchteil der Leistung einer großkalibrigen Feuerwaffe wie jener, mit der Walter Lübcke erschossen wurde.

Rechtsextremist Ernst (zweiter von links) ist vor fast einem Jahr wegen Mordes an Walter Lübke zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Foto: dpa/Thomas Lohnes/Getty Images Europe/Pool

Für die Verteidigung ist der Zeuge wertvoll: Er habe seine Darstellung der „authentischen Reaktion“ von Elmar J. auf das Erkennen Stephan E.s schon gegenüber der Polizei konsistent wiederholt, zwei Mal auch gegenüber TV-Journalisten. Auch die beschriebene spontane Reaktion seines Mandanten, betont Abouzeid, spreche dafür, dass es nie um einen 38er-Revolver gegangen sei.

Elmar J. auf dem Weg zum Gerichtssaal. Foto: Oliver Schwabe

J.s Anwalt kann sich etwas anderes als einen Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung nicht vorstellen. Stephan E. habe in der Vergangenheit bereits mehrfach andere Personen falsch belastet, sagt er vor der versammelten Presse, und bei Elmar J. sei dies ebenso. Und den Besitz der Patronen habe J. ja bereits gestanden.

Dagegen hat der Ostwestfale aus Sicht der Vertreterin der Anklage, Julia Florczak, durch vorsätzliches und illegales Handeln fahrlässig zum Tod eines Menschen beigetragen. Dem Angeklagten sei die rassistische Gesinnung des späteren Mörders von Lübcke bewusst gewesen. Käufer und Verkäufer hätten zudem keine Waffenerlaubnis besessen. Elmar J. sei das auch klar gewesen.



Bei fahrlässiger Tötung bis zu fünf Jahre Haft



Im Falle des vom Angeklagten eingeräumten Verstoßes gegen das Waffengesetz sind laut Gericht bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe möglich, bei fahrlässiger Tötung bis zu fünf Jahre.

Am Freitag wird weiter verhandelt.