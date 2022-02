Welche Rolle spielt noch die Inzidenz?

Deutschland lockert. Und das, obwohl die Inzidenz weiter im vierstelligen Bereich ist – und die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag im Vergleich zum Vortag gestiegen ist. Wie kann das sein? Und wie groß ist eigentlich noch die Aussagekraft der Inzidenz? Wir geben einen Überblick.

Warum steigt die Zahl der Neuinfektionen, während die Inzidenz sinkt? Am Donnerstag sank laut Robert-Koch-Institut (RKI) die Inzidenz von 1401 auf 1385,1. Doch die Zahl der Neuinfektionen stieg im Vergleich zum Vortag um fast 16 000 auf 235 626. Dass die Inzidenz trotzdem gesunken ist, liegt daran, dass sie sich aus den Werten der vergangenen sieben Tage bemisst. Und weil die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag vor einer Woche (247 862) deutlich höher war als am Donnerstag dieser Woche, ist die 7-Tage-Inzidenz gefallen. Deswegen hat sich auch der Trend einer seit Sonntag sinkenden Inzidenz bestätigt.

Welche Aussagekraft hat der aktuelle Inzidenzwert? Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen ab, aber nicht die Belastung des Gesundheitssystems. Zudem hat der Wert derzeit nur eine begrenzte Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen – die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Welche Rolle spielt die Inzidenz noch bei politischen Entscheidungen? Eine viel kleinere als noch zu Beginn der Pandemie. Im Herbst einigten sich Bund und Länder auf weitere Leitindikatoren: die Belegung der Intensivbetten und vor allem die Hospitalisierungsrate – also die Zahl der Covid-Patienten in Kliniken je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Foto:

Großer Meldeverzug bei Hospitalisierungsrate

Was folgt aus der zunehmenden Bedeutung der Hospitalisierungsrate? Wenn die Politiker nur auf die Rekordwerte bei der Inzidenz geschaut hätten, wären jetzige Lockerungen undenkbar gewesen. Dagegen hat sich die Hospitalisierungsrate von der Entwicklung abgekoppelt – und stieg nicht mehr in Rekordhöhen. Dies liegt zum einen an den Impffortschritten im Land und zum anderen daran, dass die Omikron-Variante im Vergleich zu Delta in der Regel milder verläuft.

Wie aussagekräftig ist die Hospitalisierungsrate? Experten weisen darauf hin, dass bei einigen Patienten Covid nicht der Hauptgrund für die Klinik-Einweisung ist. Zum anderen gibt es bei der Hospitalisierungsrate einen gewaltigen Meldeverzug von mehreren Wochen.

Welche Auswirkungen hat der Meldeverzug auf die Hospitalisierungsrate? Die täglich gemeldete Hospitalisierungsrate, die am Donnerstag bei 5,97 und am Mittwoch bei 6,04 lag, ist nur ein vorläufiger Wert. Aufgrund des mehrwöchigen Meldeverzugs veröffentlicht das RKI mittlerweile eine Schätzung der tatsächlichen Hospitalisierungsrate.

Ein Beispiel: Der am Montag gemeldete vorläufige Wert lag bei 5,93. Aufgrund der seit Montag erfolgten Nachmeldungen beträgt er laut RKI nun schon 8,34. Den tatsächlichen Wert – inklusive noch offener Nachmeldungen – schätzt das RKI auf 11,68. So ist auch zu erklären, dass die Kliniken in der vergangenen Woche von einer höheren Zahl von Krankenhauseinweisungen gesprochen haben, obwohl die aktuelle Hospitalisierungsrate am Tag diesen Trend noch nicht abbildete.