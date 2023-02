Wie werden Winkelprofile hergestellt

Winkelprofile aus Edelstahl werden besonders in der Bauindustrie und Möbelindustrie, sowie für die Produktion von Fahrzeugen und Maschinen eingesetzt . Edelstahl stellt nämlich das Ausgangsmaterial für eine immense Produktpalette dar. Er ist auch als rostfreier Stahl bekannt und ist ein sehr beliebter Werkstoff, der dank seiner hohen Festigkeit und seiner Belastbarkeit in vielen Bereichen zum Einsatz kommt. Wie der Name schon sagt, verfügt Edelstahl über eine hohe Korrosionsbeständigkeit, auch wenn er der Witterung ausgesetzt ist. Technologische Weiterentwicklungen in Produktionsverfahren ermöglichen einen vielfältigen Einsatz dieses Materials im Bauwesen: Zur Produktion von Winkelprofilen aus Edelstahl stehen verschiedene Technologien zur Verfügung : Die Wahl einer bestimmten Technologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel den Abmessungen und der Gestaltung des Profils.

Warmgewalzte Metallprofile

Warmwalzen ist die bevorzugte Technologie für die Produktion der Edelstahl Winkelprofile mit maximalen Abmessungen von 90 mm, die zwischen 0,5 kg und maximal 10 kg pro Laufmeter wiegen. Profile können in den verschiedensten Stahlgüten warmgewalzt werden. Es ist nämlich möglich, Warmwalzprofile auch aus Kohlenstoffstahl oder aus hochlegiertem und niedriglegiertem Stahl erzielen. Das ermöglicht, Profile in mehreren Varianten und mit einen immer vielfältigeren Einsatz zu bieten. Beim Walmwalzen werden Walzdrähte mit einem maximalen Durchmesser von 60mm auf maximal 1.100 °C erhitzt. Dieses Verfahren erfolgt in mehreren Schritten, das heißt durch den Durchgang des Walzdrahts durch sechs Walzwerkkäfige. Damit wird das Winkelprofil in seine endgültige Form gebracht. Diese Technologie fördert die Produktion von Edelstahl Winkelprofilen mit einer maximalen Länge von 9 mm; bei dünneren Profilen werden diese mit einer Spule ummantelt.

Laserschweissen

Durch den Schweissprozess werden Edelstahl Winkelprofile in den verschiedensten Formen, teilweise in außergewöhnlichen Formen, gefertigt. Im ersten Schritt werden Flachstähle nach Kundenwunsch zusammengeschweißt. Dadurch werden nicht nur Winkelprofile, sondern auch Hohlprofile, Quadratprofile und U-Profile erzielt. Zur Produktion von Profilen in außergewöhnlichen Formen ist es möglich, auch Profile und Rohre mit rundem Querschnitt zu verwenden, an denen andere ähnliche Strukturen befestigt werden. Die Dicke des fertiggestellten Profils reicht von 2 bis zu 80 mm und sein Gewicht schwankt zwischen 0,5 und 200 kg pro Laufmeter. Es handelt sich also um Winkelprofile in verschiedenen Größen, beginnend mit sehr geringen Größen. Laserschweissen ermöglicht auch die Produktion von scharfkantigen Edelstahl Winkelprofilen. Diese werden in der Bauindustrie und in anderen Bereichen eingesetzt.

Wann kommen die beiden Technologien zum Einsatz?

Edelstahl lässt sich auf vielfältige Weise verarbeiten. Normalerweise bewertet ein Fachmann durch seine Fachkenntnisse und seine Erfahrung, welche die am besten geeignete Technologie für die Produktion von Edelstahl Winkelprofilen ist. Wie bereits erwähnt bietet Laserschweissen die Möglichkeit, nicht nur Profile in verschiedenen Lieferformen und mit ungleichen Flanschen, sondern auch Profile in den kleineren Größen und mit geringeren Winkelgrößen zu fertigen. Laserschweissen kommt auch bei besonders langen Profilen zum Einsatz, insbesondere handelt es sich um Profile mit einer maximalen Länge von 15 m. Durch dieses Verfahren erhalten Profile glatte und angenehme Oberflächen. Schließlich sei noch gesagt, dass Laserschweissen die bevorzugte Technologie für Profile mit vollem Querschnitt ist. Dadurch erhält man Profile, die anschließend gezogen werden.