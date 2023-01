Wieviel Geld sollte man für Geschenke ausgeben?

Die Sache mit den Geschenken



Gibt man zu wenig aus, wirkt man geizig. Ist das Geschenk zu teuer, kann es den Beschenkten verlegen machen und er sich sogar verpflichtet fühlen, sich bei nächster Gelegenheit zu revanchieren. Es kommt also nicht unbedingt auf den Geldbetrag an, sondern eher auf die Umstände und das Miteinander. Es erfordert Feingefühl, ein passendes Geschenk auszuwählen. Auch kommt es darauf an, ob ein enges Familienmitglied beschenkt werden soll oder ein Bekannter. Auch der Anlass spielt eine nicht unwesentliche Rolle dabei, wann und wieviel Menschen Geld für Geschenke ausgeben.



Das Geburtstagsgeschenk



Es kann hilfreich sein, wenn Sie sich an früheren Geschenken orientieren, denn einen bestimmten Betrag zu nennen, ist nicht leicht. 15 bis 20 Euro sind in der Regel angemessen. Mehr darf es bei runden Geburtstagen sein. Auch der 18. Geburtstag ist besonders. In Familien können alle zusammenlegen, sodass ein größerer Wunsch erfüllt werden kann. Denn oftmals steht ein Handy auf der Wunschliste oder einen Zuschuss zum Führerschein.



Handelt es sich um weitläufige Verwandte, reicht ein Mitbringsel aus, das nur wenige Euro gekostet hat. Blumen sind in Ordnung, wenn sich das Geburtstagskind eigentlich nichts wünscht.



Hat eine Kollegin oder ein Kollege Geburtstag, wird im Büro für ein Geschenk gesammelt. Üblich sind zwischen 5 und 10 Euro. Für die Chefin oder den Chef darf es natürlich etwas mehr sein.



Geschenke zum Weihnachtsfest



Hier pflegt jede Familie ihre eigenen Traditionen. Die Geschenke liegen bei mindestens 50 Euro. Wird groß gefeiert, darf es auch mehr sein. Vielen Familien kommt es mehr auf das gemeinsame Zusammensein an und es wird nur gewichtelt. Der Betrag ist abgesprochen. Oder man bringt sich statt großer Gaben etwas Leckeres zum Essen mit.



Junge Leute freuen sich über Geldgeschenke. Auch hier können die 50 Euro ein Richtwert sein.

Bei Kindern von Verwandten oder Freunden sollten Sie die Eltern vorab fragen, welche Wünsche Sie ihnen erfüllen dürfen.

Was ist an Ostern üblich?



Dieses Fest fällt kleiner aus. Mittlerweile bleibt es aber nicht mehr bei den beliebten Osternestern mit bunten Eiern und Süßigkeiten für die Kinder. Zumal auch hier das Ziel gesunder Ernährung nicht aus dem Auge gelassen werden sollte. Natürlich gehört in ein Osternest etwas Süßes, aber es sollte nicht übertrieben werden, so dass der Vorrat auch nach Wochen nicht aufgebraucht ist. In vielen Familien hat daher selbst hier hat der Wunschzettel Einzug gehalten. Es kann also gerne ein kleines Geschenk ergänzend hinzukommen.



Geldgeschenke zur Hochzeit



Je besser Ihnen das Paar bekannt ist, umso höher darf das Geldgeschenk ausfallen. Angehörige können 100 bis 250 Euro schenken, gute Freude 50 Euro und Bekannte 30 Euro. Verleihen Sie Ihrem Geschenk unbedingt eine persönliche Note mit einer kreativen Geldgeschenkverpackung.



Geschenke sind eine individuelle Geldausgabe



Schenken hängt vom eigenen Budget ab. Sich an Umfragewerte zu halten, ist deshalb keine gute Idee. Es soll Freude machen und nicht dazu führen, dass am Monatsende kein Geld mehr da ist. Andererseits gibt es auch keine Obergrenze, sodass Sie, wenn Sie können und möchten, auch einen größeren Wunsch erfüllen können. Es ist wichtig, dass Ihr Geschenk von Herzen kommt und willkommen ist.