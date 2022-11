Woher kommen die Aromen im Kaffee?

Kaffee ist ein komplexes Getränk, das seit Jahrhunderten von Menschen auf der ganzen Welt genossen wird. Der Geruch von Kaffee ist so vertraut, dass man sich eine Welt ohne ihn kaum vorstellen kann. Wir assoziieren diesen Geruch wahrscheinlich am meisten mit unserer morgendlichen Routine, dem Aufwachen und dem Start in den Tag. Außerdem fühlen wir uns wohlig und warm, wenn wir ihn an einem kalten Tag oder nach einer langen Nacht riechen. Wovon häng aber sein Aroma eigentlich ab?

Woher kommen nun die Aromen im Kaffee?

Die Aromastoffe werden in der Kaffeepflanze gebildet. Diese Aromastoffe befinden sich in der Schale und den Früchten der Kaffeefrucht sowie in den Samen und der Schale der Kirsche (die fleischige rote Schicht, die jede Bohne umgibt). Aromastoffe werden auch im Inneren der einzelnen Bohnen gebildet, allerdings nicht in allen - manche Kaffeesorten enthalten mehr oder weniger als andere.

Die Aromen stammen von ätherischen Ölen, die beim Extraktionsprozess freigesetzt werden. Kaffee enthält über 800 aromatische Verbindungen, von denen viele nachweislich gesundheitsfördernde Wirkungen haben (z. B. Schutz vor Krebs) und die Stimmung und Aufmerksamkeit verbessern. Um einen Vergleich zu machen, Wein besteht „nur“ aus etwa 400 verschieden Aromen.

Kaffee ist somit eines der komplexesten Naturprodukte, die unterschiedlichen Aromen machen den Geschmack von gutem Kaffee somit vielseitig und abwechslungsreich.

Unterschiedliche Röstmethoden

Das eigentliche Kaffeearoma entsteht beim Rösten. Der Trend geht zu hellen Röstungen, die den Charakter der Kaffeesorte betonen. Die richtige Röstung ist für den perfekten Kaffeegenuss wichtig. Je länger die Bohnen geröstet werden, desto ausgeprägter ist das Aroma und desto besser der Geschmack. Beim Rösten steigt das Öl an die Oberfläche der Bohnen und setzt Aroma frei.

Das traditionelle Trommelrösten dauert normalerweise etwa 8-25 Minuten. Die Temperatur erreicht 180° bis 240°C und kann auch während des Röstvorgangs variiert werden. So kann jede Bohne ein individuelles Röstprofil entwickeln. Wirbelnde Kaffeebohnen werden durch indirekte Erwärmung geröstet. Einige Zimmer verfügen über eine interne Heizung mit Ventilatoren. Auf diese Weise wird die Temperatur in der gesamten Trommel gleich gehalten. Diese lange Röstung gibt den Bohnen ausreichend Zeit, ihre Aromen zu entfalten. Unerwünschte Säuren werden abgebaut.

Zur Heißluftröstung gehören auch das Schalenrösten und Fließbettrösten. Die Temperatur der Heißluft kann bis zu 800°C ansteigen. Dies kann zu einem verbrannten, gerösteten Geschmack führen. Diese Röstung verleiht den Bohnen außen eine schöne braune Farbe, aber das Innere darf nicht vollständig verbrannt werden. Auch wird die Säure nicht ausreichend zersetzt.

Ganz gleich, wie man seinen Kaffee am liebsten mag, das frische Aroma des Kaffees bringt einen morgens garantiert in Schwung. Der besondere Geschmack von Kaffee entsteht durch seine Aromastoffe, die sich erst nach dem Rösten entfalten. Diese Aromastoffe sind in allen Phasen der Kaffeeproduktion vorhanden, aber die Menge hängt davon ab, wie viel Rohkaffee verwendet wird - je mehr grüne Bohnen, desto stärker das Aroma.