Younes Zarou über das Tanzen: «Ich bin wirklich eine Niete»

Der hessische Tiktoker und Social-Media-Star Younes Zarou blickt trotz wenig Tanzerfahrung zuversichtlich auf die erste Folge der neuen Staffel der RTL-Show «Let's Dance» am Freitag. «Ich bin wirklich eine Niete. Was ich auf jeden Fall nicht kann, ist tanzen. Aber, was ich habe, ist Ehrgeiz», sagte der 25-jährige Zarou der Deutschen Presse-Agentur über seine diesjährige Teilnahme an der Show. «Ich will das gewinnen», betonte der gebürtige Frankfurter.

Zarou startete seine Karriere in den Social Media im Jahr 2012. Mittlerweile folgen dem Webvideoproduzenten mehr als 50 Millionen Menschen auf Tiktok und über sechs Millionen auf Instagram. Als Kind habe er «eigentlich zwei Traumberufe gehabt: Profi-Fußballer oder Social-Media-Star», erklärte der 25-Jährige, der in Rüsselsheim wohnt.

Auf Zarous Tiktok wird aber nicht getanzt, sondern gebastelt, fotografiert und gezaubert. «Ich habe großen Respekt vorm Tanzen. Ich will alles geben und ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass ich irgendwo im Mittelfeld bin und schon gar nicht, dass wir irgendwo ganz unten landen», verriet er.