5 Tipps für lukratives Immobilienmanagement im Jahr 2021

Das Immobilienmanagement befasst sich mit der Verwaltung, Vermietung und Vermarktung von Immobilien. Die Intention dahinter ist der langfristige und nachhaltige Einsatz dieser Ressource, um die Rentabilität zu steigern und Gewinne zu erzielen. Wer im Immobilienmanagement tätig ist, muss stets aktuelle Entwicklungen berücksichtigen, um erfolgreich zu bleiben. Und davon gibt es in letzter Zeit nicht gerade wenige. In diesem Artikel verraten wir Ihnen deswegen 5 Expertentipps für lukratives Immobilienmanagement im Jahr 2021.

Trends beobachten

Bevor Immobilienmanager neue Strategien entwickeln und Entscheidungen treffen können, müssen sie sich einen ausführlichen Überblick über aktuelle Trends verschaffen. Große Trends, die die Branche bereits seit längerer Zeit beschäftigen, sind die Globalisierung, das urbane Wachstum, der demografische Wandel, die Digitalisierung sowie das breite Thema Nachhaltigkeit. Aber welche Bedürfnisse haben Mieter*innen in einer Post-Corona-Welt und in welchen Bereichen findet derzeit ein besonders starker Wandel statt?

Studien zeigen zum Beispiel, dass der Anteil von berufstätigen Personen im Home-Office mit dem Beginn der Pandemie stark angestiegen ist. Das bedeutet, dass Mieter*innen, die nur wegen ihres Jobs in Innenstädten wohnen, sich durch diese Umgestaltung durchaus auch an ländlichen Gegenden orientieren können. Daher sind derzeit insbesondere Objekte im Grünen mit guter Infrastruktur beliebt auf dem Immobilienmarkt.

Portfolio erweitern

Es kommt nicht selten vor, dass Immobilienmanager die Zahl ihrer Objekte überschaubar halten möchten, um alle wichtigen Bereiche selbst zu organisieren. Wer allerdings im Jahr 2021 mit Immobilienmanagement Erfolg haben möchte, sollte das eigene Portfolio erweitern. Bauen Sie sich langsam ein Team aus professionellen Mitarbeiter*innen auf, die im Anschluss an einen ausführlichen Einarbeitungsprozess mehr Personalverantwortung übernehmen können. Nur so gelingt es Ihnen, die Zahl der zu verwaltenden Immobilien und dadurch auch die Rentabilität zu steigern.

Digitale Unterstützung suchen

Für mehr Reichweite und dementsprechend finanzielle Erfolge sollten Immobilienmanager in diesem Jahr außerdem auf unterstützende Technologien zurückgreifen. Sogenannte Channel Manager erlauben es Ihnen, Ihre Unterkünfte auf verschiedenen Plattformen anzubieten, ohne Überbuchungen zu riskieren. Ihre Apartments können auf diese Weise gleichzeitig auf Buchungsportalen wie AirBnB, Booking.com und Co. gelistet und so von einer deutlichen größeren Zahl potenzieller Kund*innen gefunden werden.

Die Nutzung eines guten Channel Managern erlaubt die bequeme Verwaltung von Immobilien auf dem Computer oder Smartphone. Raten und Verfügbarkeiten werden automatisch synchronisiert und Sie erhalten einen vollständigen Überblick der Buchungen auf allen Kanälen, ohne sich in verschiedene Accounts einloggen zu müssen.

Fortgeschrittene Technologien verwenden

Auch in anderen Bereichen kann die Digitalisierung lukratives Immobilienmanagement unterstützen. Ein Trend, der sich als besonders hilfreich erweist, sind Wohnungsbesichtigungen mithilfe von Video-Exposés. Der digitale Auftritt eines zu vermietenden Objekts wird von potenziellen Kund*innen aus einer Reihe von Gründen bevorzugt:

· In Zeiten von Social Distancing kann eine Immobilie ganz einfach aus dem heimischen Wohnzimmer besichtigt werden.

· Der erste Eindruck kann mit anderen Personen geteilt werden, ohne dass diese vor Ort sein müssen.

· Wenn Kund*innen eine Vielzahl von Objekten in Betracht ziehen, behalten sie einen besseren Überblick und können jederzeit zu einer Immobilie zurückkehren und sie erneut virtuell besichtigen.

· Wohnungen und Häuser können jederzeit von überall besichtigt werden. Das spart Zeit und Kosten.

Neben den Vorteilen, die virtuelle Exposés für Mieter*innen haben, hat dieser Trend auch einige Vorzüge für Immobilienmanager. Sie heben sie von der Konkurrenz ab und steigern ihre Markenbekanntheit. Außerdem dienen sie als Automatisierungs-Tool, denn durch die einmalige Produktion erzielen sie dauerhaften Mehrwert.

Wert von Objekten steigern

Wer mit dem eigenen Immobilienportfolio herausstechen möchte, sollte einzigartige Objekte anbieten. Eine modernere Einrichtung, eine neue Farbe an der Wand, Streamingdienste auf dem Fernseher oder ein schönerer Außenbereich können dabei einen großen Unterschied machen. Aber auch andere Faktoren, wie ein hauseigener Parkplatz oder die Möglichkeit, mit Haustieren einzuziehen, machen eine Immobilie attraktiver für potenzielle Mieter*innen. Solche und ähnliche Angebote vergrößern nicht nur automatisch die Zahl der Interessent*innen, sondern erlauben Immobilienmanager*innen gleichzeitig eine Preiserhöhung und somit langfristig wirtschaftlichen Erfolg.

Verwalter*innen, die die Apartments nicht selbst besitzen, müssen Eigentümer*innen von dem Potenzial solcher Veränderungen überzeugen.

Social Media Werbung nutzen

Mithilfe von Sozialen Medien können Immobilienmanager*innen eine größere Reichweite erlangen und sogar eine Community kreieren, die ihre Objekte bewirbt. Dazu ist zunächst die Erstellung eines Profils auf Plattformen wie Facebook, Instagram und Pinterest notwendig. Sie bieten die Möglichkeit, ästhetische Fotos von verschiedenen Objekten zu posten und anderen Nutzer*innen einen Eindruck des Portfolios zu geben. Fast genauso wichtig wie die Einrichtung und Größe des Objektes selbst ist der Standort. Daher ist es empfehlenswert, immer wieder Bilder von der Umgebung und möglichen Aktivitäten rund um die zu vermietende Immobilie zu veröffentlichen.

Social Media bietet sich außerdem hervorragend für die Schaltung zielgerichteter Werbung an, bei der Immobilienmanager*innen potenzielle Kund*innen direkt ansprechen können.

Fokus auf Nachhaltigkeit legen

Nachhaltiges Bauen und Wohnen ist einer der wichtigsten Trends für die Gegenwart und nahe Zukunft. Es ist daher besonders wichtig, dass Immobilienmanager*innen sich in diesem Bereich ständig weiterbilden und bei dem Kauf oder der Verwaltung von Objekten entsprechende Anforderungen berücksichtigen, um ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Wer das nicht tut, wird mittelfristig Schwierigkeiten erfahren.

Nachhaltigkeit bei Immobilien kann in die drei Kategorien Umwelt, soziale Aspekte und wirtschaftliche Kriterien unterteilt werden. Umweltkriterien beinhalten nachhaltige Baumaterialien sowie Energieeffizienz, zum Beispiel in Form von Photovoltaikanlagen. Zu sozialen Faktoren zählen unter anderem Infrastruktur, wie etwa die Verkehrsanbindung, und die Angebote in Standortnähe. Auch die Nutzung einer Immobilie zum Beispiel als Wohnheim für Senioren zählt zu diesem Unterpunkt. Selbstverständlich ist auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit wichtig für ein lukratives Immobilienmanagement. Dazu gehören eine hochqualitative Bauführung und das Potenzial der Immobilie, über den gesamten Lebenszyklus hinweg Erträge zu erwirtschaften.

Kosten senken

Eine der einfachsten Möglichkeiten, lukratives Immobilienmanagement voranzutreiben, ist die Senkung von eigenen Ausgaben. Berücksichtigen Sie dazu die folgenden Optionen:

· Nachhaltige Garten- und Landschaftsgestaltung: Verwenden Sie ökologische Solarlampen, sammeln Sie Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen, investieren Sie in hochwertige Holz-Gartenmöbel und bevorzugen Sie Gartenteiche gegenüber Pools.





· Regelmäßige Inspektionen: Wer in regelmäßigen Abständen Instandhaltungsmaßnahmen durchführt, senkt das Risiko von Totalschäden und spart dadurch langfristig viel Geld.





· Prozesse digitalisieren: Reduzieren Sie Schreibtischarbeit und unnötige Kosten durch die Verlagerung auf geeignete Buchungssoftwares, automatisierte Zahlungen und Onlinekommunikation mit Mieter*innen.