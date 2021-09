Anleger bleiben zuversichtlich - Dax weiter im Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der deutsche Aktienmarkt ist schwungvoll in die neue Woche gestartet. Aufgrund fehlender Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen des «Labor Day»-Feiertags an diesem Montag geschlossen sind, läuft der Handel ruhiger als sonst.

Automobilwerte stehen unter anderem wegen der beginnenden Verkehrsausstellung «IAA Mobility» im Anlegerfokus.

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,59 Prozent höher bei 15.874,88 Punkten. Am Freitag war der deutsche Leitindex nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA abgerutscht, hatte die Verluste aber letztlich eindämmen können. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Montag 0,46 Prozent auf 36.220,95 Zähler. Der EuroStoxx 50 legte um rund 0,8 Prozent zu.

Aus Unternehmenssicht geht es am Montag mangels wichtiger Nachrichten ruhig zu. Im Blickpunkt stehen einige Aktien im Zuge der anstehenden Umbildung der deutschen Leitindizes. Am Freitagabend hatte die Deutsche Börse die zehn neuen Dax-Mitglieder ab dem 20. September bekanntgegeben. Auch die Zusammensetzung des künftig verkleinerten MDax und des runderneuerten SDax wurde veröffentlicht.

Die Covestro-Papiere rückten um rund 0,5 Prozent vor. Eine starke Nachfrage aus der Bau- und Autoindustrie sowie nach Elektronik und Medizinprodukten liefert dem Kunststoffkonzern unverändert Rückenwind. Gerade mit Blick auf das laufende dritte Quartal sei er weiterhin sehr optimistisch, sagte Covestro-Chef Markus Steilemann am Wochenende im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Der Dax-Konzern spüre bislang mit Blick auf die Lieferketten keine Folgen des Hurrikans «Ida», der vor allem den Süden der USA schwer getroffen hatte.