Arbeitssicherheit: Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter schützen müssen

In Unternehmen können viele Gefährdungen für die Angestellten entstehen. Die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, gehört zu den gesetzlichen Pflichten des Arbeitgebers. Dies ist außerdem Bestandteil des Risikomanagements im Unternehmen. Denn durch Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen entstehen hohe Kosten. Vor allem in kleinen und mittelständischen Betreiben beeinträchtigen Fehlzeiten den Betriebsablauf und verzögern die Auftragsabwicklung. Durch eine sorgsame Präventionsarbeit kann die Unfallquote gesenkt und das Risiko berufsbedingter Erkrankungen niedrig gehalten werden. Vorbeugen ist günstiger als Reparieren. Bei Verstößen gegen die Pflicht, Arbeitsschutzmaßnahmen einzuleiten und zu überwachen, drohen außerdem erhebliche Regressforderungen im Schadensfall. Darüber hinaus ist die Arbeitssicherheit Bestandteil der gesellschaftlicher Verantwortung (CSR). Die Führungskräfte in den Betrieben sollten daher ihre Fürsorgepflicht und Vorbildfunktion konsequent wahrnehmen und ihre Kompetenzen zur Arbeitssicherheit immer wieder auffrischen. In diesem Beitrag informieren wir darüber, was Arbeitsschutz ist, welche Ziele damit verfolgt werden, welche gesetzliche Grundlagen dabei zu beachten sind und was die typischen Gefährdungen am Arbeitsplatz sind.

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit ist der Schutz der Angestellten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Er zielt darauf ab, eine nachhaltige Erhaltung der Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Implementierung von Maßnahmen zur Arbeitssicherheit ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Dadurch sollen Arbeitsunfälle und berufsbedingte Erkrankungen vermieden werden. Arbeitssicherheit wird gewährleistet, indem Arbeitgeber das gesamte Gefahrenpotenzial am Arbeitsplatz umfassend analysieren. Zu den wesentlichen Aspekten gehören Gefahren an Maschinen und Anlagen, Rettungswege, Stolperfallen sowie die Ergonomie.

Bedeutung der Arbeitssicherheit

Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) gab es in Deutschland im Jahr 2018 rund 950.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Etwa 500 davon verliefen tödlich. Mehr als 80.000 Berufskrankheiten wurden gemeldet. Dabei haben Lärmschwerhörigkeit deutlich zugenommen. Arbeitgeber sind verpflichtet, einen Unfall beim Versicherungsträger zu melden, wenn der Angestellte für mindestens drei Tage arbeitsunfähig ist, gravierende Gesundheitsschäden zu erwarten sind oder der Mitarbeiter infolge des Unfalls verstorben ist. Neben den gesetzlichen Bestimmungen und erheblichen Folgekosten im Schadensfall gibt es weitere wichtige Gründe für Unternehmen, für die Arbeitssicherheit zu sorgen. Das Vertrauen sowie die Loyalität der Belegschaft werden gestärkt, wenn der Arbeitgeber Verantwortung für die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen seiner Angestellten übernimmt und die angezeigten Schutzmaßnahmen sorgsam umsetzt. In Zeiten knapper Fachkräfte steigern Arbeitgeber damit ihre Attraktivität. Eine hohe Zufriedenheit am Arbeitsplatz erhöht und verstetigt die Motivation und Produktivität der Belegschaft.

Arbeitsschutzgesetz

Im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sind die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an Arbeitgeber und Arbeitnehmer geregelt. Demzufolge muss der Arbeitgeber alle erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen ergreifen, die geeignet sind, die Sicherheit und die Gesundheit der Angestellten am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Er muss außerdem die Einhaltung der Maßnahmen überwachen und diese bei Bedarf an die geänderten Umstände anpassen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die für seine Branche maßgeblichen Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen. Der Umfang und Gegenstand richtet sich dabei nach den betrieblichen Anforderungen und Rahmenbedingungen. Für jeden Arbeitsplatz bzw. jede ausgeübte Tätigkeit und jeden Gefahrenbereich ist eine eigene Beurteilung zu erstellen. Die finale schriftliche Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung darf ausschließlich von einer Person vorgenommen werden, die durch eine einschlägige Berufsausbildung oder Berufserfahrung dafür qualifiziert ist. In der Regel handelt es sich dabei um eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Gefährdungsbeurteilung ist in jedem Fall zu aktualisieren, wenn sich Arbeitsprozesse, -stätten oder die Ablauforganisation wesentlich verändert. Gleiches gilt, wenn neue Maschinen, Geräte oder Arbeitsstoffe eingesetzt werden. Auch Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten machen eine Aktualisierung erforderlich. Arbeitnehmer sind gehalten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Vorschriften des Arbeitgebers Folge zu leisten und ihre Arbeitsaufträge mit der erforderlichen Sorgfalt auszuführen.

Arbeitsschutzrichtlinien und Verordnungen

In weiteren Richtlinien und Verordnungen sind Anforderungen für bestimmte Branchen und Berufsgruppen festgelegt. Hierzu zählen die Betriebssicherheitsverordnung, Baustellenverordnung, Lastenhandhabungsverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung, Gefahrstoffverordnung / Biostoffverordnung, Verordnung zum Schutze der Mutter am Arbeitsplatz sowie die Verordnung über Arbeitsstätten.

Interne Akteure

Der Manager bzw. Vorstandsvorsitzende trägt die Verantwortung für die Arbeitssicherheit im Unternehmen. Er bestellt Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und Sicherheitsbeauftragte. Außerdem ist er für die Gefährdungsbeurteilungen und die Organisation der Mitarbeiterschulungen zuständig. Von hoher symbolischer Bedeutung ist die Vorbildfunktion. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit beraten das Unternehmen in allen sicherheitsrelevanten Fragen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen. Sie überprüfen außerdem Anlagen, Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren und analysieren Unfallursachen. Darüber hinaus schulen die Fachleute die Belegschaft, klären über ein sorgsames Verhalten auf und motivieren die Mitarbeiter, die Schutzmaßnahmen zu befolgen. Betriebsärzte beraten das Unternehmen in arbeitsmedizinischen Fragen, untersuchen die Mitarbeiter und beantworten medizinische Fragen der Belegschaft. Sie führen außerdem Begutachtungen des Arbeitsplatzes durch und überprüfen die Einhaltung der Maßnahmen. Der Betriebsrat ist im Arbeitsschutzausschuss an der Festlegung der Regelungen zur Prävention von Unfällen und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz beteiligt. Sicherheitsbeauftragte unterstützen den Vorstand und die Belegschaft. Sie überwachen die Nutzung von Schutzausrüstungen und -einrichtungen. Die Mitarbeiter sollten stets auf mögliche Mängel bei den Sicherheitseinrichtungen hinweisen.

Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern brauchen mindestens einen Arbeitssicherheitsbeauftragten. Die genaue Anzahl hängt von der Gefahrenlage im Unternehmen und der Betriebsgröße ab. Der interne Experte muss nicht nur die Arbeitssicherheit beherrschen, sondern auch über das branchenspezifische Wissen verfügen. Daher sollte er unbedingt an entsprechenden Schulungen teilnehmen. Bei mehr als 20 Angestellten ist außerdem ein Arbeitsschutzausschuss einzurichten. Diesem Gremium gehören ein Vertreter des Arbeitgebers, zwei Mitglieder der Personalvertretung, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und ein Betriebsarzt an. Wenn im Unternehmen kein Betriebsrat existiert, muss der Arbeitgeber die Belegschaft zu sämtlichen Maßnahmen anhören, die potenziell Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten haben. Grundsätzlich muss jedes Unternehmen mindestens eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) in schriftlicher Form benennen. Dabei gelten jedoch Ausnahmen.

Externe Akteure

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind mit der Kompensation von Gesundheitsschäden befasst, soweit diese versicherten Angestellten infolge ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden sind. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz berät die Politik und organisiert den Wissensaustausch zwischen Verwaltung, Forschung und betrieblicher Praxis. Die Gewerbeaufsicht kontrolliert als unabhängige Instanz die Einhaltung der Schutzvorschriften in den Betrieben. Unter anderem werden die Hygiene, der Arbeitszeitschutz sowie der Schutz der schwangeren Mitarbeiterinnen, der Jugendlichen und Kinder überwacht. Dazu führt die Gewerbeaufsicht unangekündigte Kontrollen durch. Zu den Instrumenten gehören außerdem Verbote und Auflagen. Bei konkreter Gefahr darf die Gewerbeaufsicht unmittelbar Maßnahmen auf Kosten des Unternehmers einleiten und Zwangsgelder verhängen.

Mögliche Gefahren am Arbeitsplatz

Wenn in einer Gewerbeimmobilie Feuer ausbricht, besteht Lebensgefahr. Außerdem sind die wirtschaftlichen Folgen erheblich. Der vorbeugender Brandschutz sollte unbedingt bereits beim Bau berücksichtigt werden. Je nach Nutzungsart der Immobilie sind geeignete feuerfeste Materialien einsetzen. Grundsätzlich ist die Vorhaltung von Löschsystemen (z. B. Sprinkleranlagen) erforderlich. Damit kann das Feuer bekämpft werden, noch bevor die Feuerwehr eintrifft.

Bei Verbrennungsprozessen während der Produktion in Unternehmen kann Feinstaub entstehen. Die Obergrenzen entsprechend des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) dürfen nicht überschritten werden.

Bei Hitze sind Unternehmen verpflichtet, für angemessene Temperaturen in den Arbeitsräumen sorgen. Wenn dies nicht möglich ist, muss der Arbeitgeber die Angestellten nach Hause schicken.

Ansteckende Krankheiten gefährden die Mitarbeiter und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Ist der Arbeitgeber darüber informiert, dass ein Arbeitnehmer nicht einsatzfähig ist, können Schadensersatzforderungen entstehen, falls es im Betrieb zu einer Ansteckung kommt.