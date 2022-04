Büro mieten: Welche Vorteile dies für Gründer mit sich bringt

Photo by Alesia Kazantceva on Unsplash

Buero mieten berlin bietet viele Vorteile gegenüber einem Kauf

Die Suche nach der passenden Arbeitsstätte ist für Gründer ein wichtiger Schritt, der den Erfolg des Unternehmens maßgeblich beeinflussen kann. Daher ist eine ausführliche Vorbereitung unbedingt durchzuführen. Dabei sollten sich Gründer zunächst überlegen, wie viel Quadratmeter diese für ihre Bürofläche benötigen. Steht dies fest, müssen diese einen Blick in den Finanzplan werfen. Schließlich sollten die Ein- und Ausgaben akribisch kontrolliert werden, sodass Gründer eruierten können, ob sich der Kauf einer Immobilie wirklich lohnt. Denn immerhin ist dieser Schritt eine erhebliche Investition, die vorab gründlich überdacht werden sollte.



Sicherer fahren Gründer, wenn diese ein Büro zunächst mieten. Denn gerade zu Beginn der Selbstständigkeit gibt es viele, auch unerwartete Kosten, die nur mit den nötigen Rücklagen bezahlt werden können. Zudem besteht beim Kauf eines Bürogebäudes immer das Risiko, dass dieses mit den Jahren an Wert verliert und mitunter kostspielige sowie aufwendige Bauarbeiten anfallen.



Das Mieten eines Büros hat zudem den Vorteil, dass sich Gründer schnell auf die Umsetzung und Weiterentwicklung ihrer Geschäftsidee konzentrieren können. Denn beim Kauf müssen viele weitere Punkte zunächst berücksichtigt werden, die für das Tagesgeschäft hinderlich sein können. Dazu gehört beispielsweise die Suche nach der besten Kaufoption, sowie mögliche Kosten für den Umbau und die Renovierung.



Unternehmen, die sich dafür entscheiden in bestimmten Gebäuden wie in einem Business-Center Büroräume anzumieten, können zudem von bestimmten Serviceleistungen profitieren. Beispielsweise ist im Mietpreis häufig ein Reinigungsservice enthalten, der die Büroräume sowie das Treppenhaus und eventuelle Aufzüge reinigt. Hierdurch sparen Start-ups wertvolle Zeit und Geld.

Die Suche nach dem passenden Standort für das Büro: Warum Berlin für Start-ups eine gute Wahl ist

Die Entscheidung für das Anmieten von Büroräumen ist gefallen. Als nächstes muss bestimmt werden, an welchem Ort gegründet wird.



Wenn es um die Standortwahl für das Unternehmen geht, bietet Berlin für Gründer optimale Bedingungen. Denn immerhin ist Berlin nicht nur Landeshauptstadt sondern auch Start-up-Metropole. Denn in keiner anderen Stadt in Deutschland wird so häufig gegründet wie in Berlin. Ob Prenzlauer Berg, Berlin Mitte oder Kurfürstendamm, die Auswahl an Büros ist in Berlin besonders groß.



Neben vielen Start-ups haben auch langjährig bestehende Unternehmen ihren Platz in Berlin gefunden. Zudem gilt die Hauptstadt als der europäische Knotenpunkt im Schienen- und Luftverkehr und ist damit für viele Unternehmer von wirtschaftlicher Bedeutung.

Fazit

Wer gründen möchte und nach einem passenden Büro für das Unternehmen sucht, sollte zunächst einen Blick in den Finanzplan werden. Allgemein empfiehlt es sich zu Beginn, ein Büro zu mieten. Denn im Gegensatz zum Kauf bietet diese Option viel Flexibilität und gute Chancen, sich auf die Weiterentwicklung der Geschäftsidee zu konzentrieren. In Berlin als Landes- und Gründerhauptstadt erwarten Grün für Start-ups sehr gute Bedingungen.