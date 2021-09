CAD Programme - ökonomische Vorteile für unzählige Anwendungsgebiete

Die Abkürzung CAD steht für 'computer-aided design'. Es handelt sich also um ein Programm, welches rechnergestütztes Konstruieren ermöglicht. Anstatt wie noch vor einigen Jahren für Designs, Formen und Bauteile am Reißbrett detaillierte Zeichnungen anzufertigen, übernimmt der Computer diese Aufgaben. Solche Programme sind in der Lage 2D- und 3D-Darstellungen einzelner Komponenten höchst detailliert auszuführen.

