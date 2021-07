Dax bleibt unter Druck

Börse in Frankfurt

Der Schriftzug «DAX» im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.

Nach seinem schwächeren Wochenstart hat der Dax weiter nachgegeben. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 1,23 Prozent auf 15.426,54 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,99 Prozent auf 34.739,72 Punkte. Für den EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent nach unten.

In Asien blieb das Bild durchwachsen. Chinas Börsen hatten auf neue Sorgen vor staatlichen Eingriffen in den Privatsektor bereits zu Wochenbeginn mit heftigen Kursverlusten reagiert, die sich nun fortsetzten.

Mit Blick auf die aktuelle Woche sprachen die Commerzbank-Experten von angespannter Ruhe vor zahlreichen Wirtschaftsdaten, der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und vielen Quartalsberichten. So legen mehr als ein Drittel der im marktbreiten S&P 500 gelisteten Unternehmen in dieser Woche Ergebnisse vor.

Im Dax verloren Continental 2,3 Prozent. Vom erhöhten Ausblick des französischen Konkurrenten Michelin profitierten die Papiere des Hannoveraner Reifenherstellers somit nicht.

Die Anteile des Biotech-Unternehmens Morphosys rutschten im MDax nach einer Abstufung durch die Commerzbank weiter ab auf ein Tief seit 2016. Mit einem Minus von fast neun Prozent waren sie in dem Index das Schlusslicht.

Vorne waren Dürr mit plus 4,8 Prozent. Der Maschinen- und Anlagenhersteller hob dank eines stark anziehenden Geschäfts die Prognosen für das laufende Jahr an. Auftragseingang, Umsatz und operatives Ergebnis sollen besser ausfallen als bisher angenommen.

Im Nebenwerteindex SDax setzten sich die Titel des Staplerherstellers Jungheinrich nach einer Kaufempfehlung durch die Privatbank Berenberg mit plus 3,8 Prozent an die Spitze.