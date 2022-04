Dax folgt den positiven US-Vorgaben

Der Dax ist am Mittwoch den guten Vorgaben aus den USA gefolgt. Nach zunächst verhaltenem Start bewegte sich der Leitindex zuletzt mit 0,50 Prozent im Plus bei 14.224,85 Punkten. Der MDax dagegen tendierte mit 30.680,66 Zählern 0,14 Prozent schwächer.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Eurozonen-Index EuroStoxx wiederum legte 0,6 Prozent zu. Am Vorabend hatte der Dow Jones Industrial fast auf Tageshoch geschlossen, was nun auch hierzulande die Kurse etwas stützte. Die zentralen Themen auf dem Börsenparkett bleiben die Inflations- und Zinsperspektiven, der Ukraine-Krieg und die Corona-Lage in China.