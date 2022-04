Dax gibt leicht nach

Am Montagnachmittag sank der Dax um 0,89 Prozent auf 14.156 Punkte. Der MDax gab um 0,84 Prozent auf 30.571 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein halbes Prozent tiefer.

US-Technologiewerte waren bereits im Freitagshandel wieder unter Verkaufsdruck geraten, die Schwäche dürfte am Montag zunächst anhalten. Die Straffung der Geldpolitik dämpfe weiter die Risikofreude der Anleger, hieß es bei der Credit Suisse. Eine weitere Belastung für die Aktienmärkte kam am Morgen aus Asien. Dort standen die Kurse in China unter Druck, wo Konjunktursorgen vor allem angesichts der Covid-Ausbrüche zunehmen.

Mit Hellofresh, Delivery Hero und Zalando waren die schwächsten Dax-Werte des laufenden Jahres auch am Montag die Schlusslichter im deutschen Leitbarometer. Hellofresh etwa fielen um 6,6 Prozent. Im Dax vorne lagen mit Munich Re und Allianz SE zwei Versicherer mit Kursaufschlägen von bis zu 1,2 Prozent. Die steigenden Kapitalmarktzinsen, von denen die Gewinne von Finanzkonzernen profitieren, gelten als Haupttreiber der Kursaufschläge.

Ebenfalls unter den besten Dax-Werten verzeichneten die Aktien von Airbus einen Gewinn von 0,9 Prozent. Der Flugzeugbauer erhielt einen Großauftrag aus Asien vom Flugzeugfinanzierer BOC Aviation, der 80 Jets aus der A320-Modellfamilie bestellte.

Rheinmetall rückten mit einem Plus von 5,6 Prozent wieder näher an ihr Mitte vergangener Woche erreichtes Rekordhoch heran. Die britische Armee erhält vom Düsseldorfer Rüstungskonzern weitere 100 Radpanzer des Typs Boxer. Die zusätzlichen Fahrzeuge sollen ab 2024 ausgeliefert werden.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0901 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0861 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,58 Prozent am Freitag auf 0,67 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,41 Prozent auf 136,96 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,88 Prozent auf 155,04 Punkte.