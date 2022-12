Dax gibt weiter nach

Frankfurt/Main (dpa)

Die schwache Tendenz am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Der Leitindex Dax knüpfte mit einem Minus von 0,25 Prozent auf 14.306,83 Euro an seine Verluste seit Wochenbeginn an, nachdem er am Freitag bei 14.584 Punkten noch den höchsten Stand seit Juni erreicht hatte. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte ging es am Mittwoch um 0,78 Prozent auf 25.427,16 Punkte bergab, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,25 Prozent auf 3929,47 Zähler.

Von dpa