Dax halbiert Tagesgewinn nach Inflationsdaten

Der Dax halbierte seinen Mittagsgewinn und notierte zuletzt nur noch 0,42 Prozent höher bei 14.523,17 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 1,20 Prozent auf 30.105,61 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,6 Prozent zu.

Im Mai zog die Inflation in Deutschland weiter an: Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit blieb die Inflation in Deutschland im dritten Monat in Folge über der Marke von sieben Prozent. Experten hatten im Durchschnitt mit 7,6 Prozent gerechnet.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Siemens mit einem Anstieg von 2,2 Prozent im Anlegerfokus. Der Industriekonzern erhielt nach eigenen Angaben den größten Auftrag der 175-jährigen Firmengeschichte. Zusammen mit zwei Partnern habe man in Ägypten einen Vertrag über den Bau eines 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeits-Zugnetzes unterzeichnet. Demnach entfällt allein auf Siemens ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro.

Die Papiere der Shop Apotheke bauten ihre jüngste Erholung aus und stiegen um 3,9 Prozent. Sie erreichten einen weiteren Höchststand seit Mitte Februar. Die Online-Apotheke steht vor allem mit der bevorstehenden bundesweiten Einführung des E-Rezepts im Fokus, die sich immer wieder verzögert hat.

Die Aktien der Deutschen Börse rutschten als Dax-Schlusslicht um 3,2 Prozent ab. In einer aktuellen Auswertung der Handelsumsätze an den Börsen attestierte Jefferies-Experte Martin Price dem Börsenbetreiber sinkende Volumina im zweiten Quartal.

Der Euro kostete zuletzt 1,0754 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0722 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,89 Prozent am Freitag auf 0,95 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,32 Prozent auf 135,49 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,65 Prozent auf 152,48 Punkte.