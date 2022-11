Dax holt nach Rally erst einmal Luft

Frankfurt/Main (dpa)

Nach dem Sprung über die Marke von 14.500 Punkten hat der Dax am Freitagmorgen zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. In den ersten Minuten pendelte der deutsche Leitindex um seinen Vortagesschluss und notierte zuletzt mit plus 0,02 Prozent bei 14.541,86 Punkten. Marktteilnehmer rechnen auch im weiteren Verlauf eher mit einer impulsarmen Sitzung, da in den USA verkürzt gehandelt wird.

Von dpa