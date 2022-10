Dax im Plus - Anleger bleiben aber vorsichtig

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Nach einem starken Handelsauftakt am Montag sind die Gewinne am deutschen Aktienmarkt rasch wieder etwas abgebröckelt. Der deutsche Leitindex gewann zur Mittagszeit noch rund ein Prozent auf 12.858,07 Punkte. Zeitweise war er bereits wieder in Richtung 12.932 Punkte gelaufen, seinem Hoch aus der vergangenen Woche. Der MDax stieg zuletzt um 0,48 Prozent auf 23.027,56 Punkte.

Von dpa