Dax legt etwas zu - Leichter Konjunkturoptimismus

Unter den Einzelwerten richteten sich im Dax die Blicke auf die Aktien von Heidelberg Materials, der Deutschen Telekom und der Munich Re. Alle hatten vor dem Börsenstart Zahlen vorgelegt und Aussagen zum neuen Jahr gemacht.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re, der tags zuvor mit seinen Aussagen zur Dividende und zu weiteren Aktienrückkäufen wenig Begeisterung auslöste, meldete nun einen überraschend starken Jahresgewinn. Für die Aktien ging es dennoch um 2,9 Prozent abwärts.

Heidelberg Materials gewannen nach guten Zahlen und einem soliden Ausblick 1,6 Prozent, obwohl sich die Papiere des Baustoffherstellers bisher in diesem Jahr mit plus 23 Prozent so gut wie nur wenige andere im Dax entwickelt haben. Um 1,0 Prozent nach oben ging es nach soliden Jahreszahlen außerdem für die T-Aktie, die so den höchsten Stand seit Sommer 2001 erreichte.

Die Anteilsscheine von Fresenius und deren Tochter FMC waren die Schlusslichter im Dax. Die Aktien des Klinik- und Medizintechnikunternehmens Fresenius weiteten ihre kräftigen Vortagesverluste aus und fielen um 4,1 Prozent, während die FMC-Papiere einen Großteil ihrer Vortagesgewinne einbüßten. Sie sackten zuletzt um 5,1 Prozent ab. Am Mittwoch hatte Fresenius den Konzernumbau klarer umrissen und will dafür auch die Dialysetochter aus der Bilanz herausnehmen.

Aus dem MDax büßten die Aktien des Maschinenbauers Dürr nach Ergebnisvorlage 5,1 Prozent ein und waren damit Schlusslicht. Die Papiere von Knorr-Bremse zählten zu den Favoriten mit plus 3,8 Prozent. Starke Auftragseingänge und ein Auftragsbuch auf Rekordniveau trugen zu dem Kurssprung der Aktie des Lkw- und Zugbremsenherstellers bei.

Die Vitesco-Aktien waren im Index der kleineren Werte, dem SDax, besonders gefragt und stiegen um 6,3 Prozent. Der Autozulieferer meldete für das Schlussquartal 2022 einen unerwartet hohen Gewinn im Tagesgeschäft.

Der Euro fiel zeitweise unter 1,06 US-Dollar und wurde am Nachmittag dann mit 1,0615 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0644 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,51 Prozent am Vortag auf 2,54 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,20 Prozent auf 124,69 Punkte zu. Der Bund-Future verlor am Nachmittag 0,09 Prozent auf 134,03 Punkte.