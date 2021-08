Dax mit Rekord kurz vor Marke von 16.000 Punkten

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax ist am Freitag mit einem Rekord dicht an die 16.000-Punkte-Marke gerückt. Zuletzt stieg der Leitindex um 0,25 Prozent auf 15.978,01 Punkte. Der MDax notierte im frühen Freitagshandel mit plus 0,1 Prozent auf 35.839,59 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,1 Prozent vor.

Für Aufmerksamkeit sorgte am Morgen ein Übernahmeangebot für Zooplus. Die Papiere des Onlinehändlers für Tierbedarf schossen um 40 Prozent hoch auf etwas über 389 Euro. Der Finanzinvestor Hellman & Friedman bietet den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar.

Der Batteriehersteller Varta enttäuschte die Anleger mit seinen Zahlen zum ersten Halbjahr. Der Kurs sackte um fast neun Prozent ab, nachdem die Titel bereits am Vortag um fast sieben Prozent gefallen waren.

Der Maschinen- und Anlagenbauer Gea legte endgültige Quartalszahlen vor. Antrieb gab aber vor allem das angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Die Aktien gewannen dreieinhalb Prozent. Papiere des Solar- und Windparkbetreibers Encavis gewannen 1,3 Prozent, die des Einkaufszentren-Investors Deutsche Euroshop 0,9 Prozent. Aktien des Bremsenherstellers Knorr-Bremse verloren 1,4 Prozent.

Adidas reagierten weiter positiv auf den Verkauf der US-Marke Reebok. An der Dax-Spitze gewannen die Titel des Sportartikelherstellers 2,5 Prozent. Der Schritt sei keine größere Überraschung, schrieb die DZ Bank. Überraschender sei da schon, dass Adidas einen Großteil des Barerlöses an die Aktionäre ausschütten wolle.