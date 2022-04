Dax richtungslos - Delivery Hero mit Kurssprung

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Der Dax hat sich am Montag richtungslos gezeigt. Nach einem freundlichen Auftakt drehte der deutsche Leitindex in die Verlustzone. Zur Mittagszeit dann zeigte er sich prozentual unverändert bei 14.446,37 Punkten. Ein sich abzeichnender freundlicher Börsenstart in den USA stützte.

Von dpa