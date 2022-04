Dax schwach - aber nur kurz unter 14 000 Punkte

Vor wichtigen US-Inflationsdaten steht der deutsche Aktienmarkt weiter unter Druck. Auch die ZEW-Konjunkturdaten, die etwas besser als erwartet ausgefallen waren, konnten daran am Vormittag nichts ändern.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Nach anfänglichen Verlusten von mehr als zwei Prozent notierte der Dax gegen Mittag bei 14021,24 Zählern - ein Minus von 1,15 Prozent. Entscheidend für den weiteren Verlauf könnten am Nachmittag die US-Verbraucherpreisdaten sein.

Der MDax gab zuletzt um 0,58 Prozent auf 30 399 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,8 Prozent. Am Vortag war bereits in den USA der Ausverkauf der Technologie-Werte bei steigenden Anleihen-Renditen weitergegangen, ehe am Morgen auch Asiens Börsen überwiegend Verluste verzeichneten.