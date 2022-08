Dax startet freundlich in den August

Frankfurt/Main (dpa)

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Start des Monats August an seine starke Entwicklung im Juli angeknüpft und am Montag moderat zugelegt. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,26 Prozent auf 13.519,06 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex mit einem Plus von eineinhalb Prozent geschlossen. Für den Monat Juli steht ein Dax-Gewinn von rund 5,5 Prozent zu Buche, der stärkste Juli-Anstieg seit sechs Jahren. Allerdings war es im Juni auch stark nach unten gegangen.

Von dpa