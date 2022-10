Dax steigt um 2,8 Prozent

Am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag die wichtigsten Kursbarometer mit deutlichen Gewinnen an den Vortag angeknüpft. Kurtstreiber blieb die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der Notenbanken.

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der deutsche Leitindex Dax stand am Nachmittag 2,82 Prozent höher bei 12.553,86 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 2,46 Prozent auf 23.228,11 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann mit plus 3,3 Prozent noch stärker.

Damit erwachte der deutsche Aktienmarkt zu neuem Leben, nachdem die Indizes in der Vorwoche noch mehrjährige Tiefs erreicht hatten. So war der Dax mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen. Auf diesem Niveau hatten jüngst viele Börsianer auf eine mutmaßlich nahende Stabilisierung hingewiesen.

Derzeit gibt die Wall Street das Erholungstempo mit vor. Die US-Indizes waren am Vortag ebenfalls stark in den neuen Börsenmonat gestartet und wurden zum Handelsauftakt an diesem Dienstag erneut mit klaren Zuwächsen erwartet.

In Deutschland zeigten sich am Dienstag im Einklang mit dem europaweiten Trends Technologie- und Chipwerte fest. Infineon gewannen unter den Top-Werten im Dax 4,3 Prozent, für SAP ging es um mehr als drei Prozent nach oben. Die Hoffnung auf etwas weniger Druck seitens der Notenbanken trieb den zinssensiblen Sektor an.

Adidas-Papiere erholten sich mit gut fünf Prozent Plus von ihren jüngsten Verlusten im Zuge der enttäuschenden Quartalszahlen von Nike, Puma-Aktien verteuerten sich um gut vier Prozent. An der Dax-Spitze rückten Zalando um 5,4 Prozent vor. Die Aktien des Online-Modehändlers waren allerdings in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit 2014 gefallen.

Der Euro zog deutlich an und kostete zuletzt 0,9930 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch auf 0,9764 Dollar festgelegt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,01 Prozent am Vortag auf 1,70 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 1,61 Prozent auf 130,02 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,73 Prozent auf 141,80.