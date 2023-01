Dax steigt weiter: Dank solider Daten sind Optimisten am Zug

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es gar um 1,72 Prozent auf 27.434,76 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,67 Prozent.

Die US-Börsen hatten am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf insgesamt robuste Arbeitsmarktdaten reagiert. Am Montag fielen Konjunkturdaten aus Deutschland solide aus. Marktexperte Andreas Lipkow verwies als Antrieb zudem auf die jüngste Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft nach der rigiden Null-Covid-Politik.

Vor diesem Hintergrund waren hierzulande insbesondere Aktien aus dem Umfeld des Online-Handels sehr gefragt. So zogen die Anteilsscheine des Essenslieferanten Delivery Hero im MDax um gut fünf Prozent an. Die Papiere der Shop Apotheke schnellten um rund zehn Prozent in die Höhe und führten damit den Nebenwerteindex SDax an.

Unter den besten Werten im MDax gewannen die Aktien von Knorr-Bremse 4,6 Prozent. Angesichts der Wiederöffnung Chinas empfahl Analyst Gael de-Bray von Deutsche Bank Research auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Kauf der Papiere.

An der Dax-Spitze zogen die Anteilsscheine von Bayer um 4,7 Prozent an. Der Druck auf die Unternehmensführung für Veränderungen im Konzern könnte zunehmen.

Der Euro stieg auf 1,0727 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0500 (Donnerstag: 1,0601) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9524 (0,9433) Euro gekostet. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,33 Prozent am Freitag auf 2,28 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 125,73 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,55 Prozent auf 136,59 Zähler.