Dax weiter im Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa)

Vor den wichtigen US-Inflationsdaten in dieser Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montagnachmittag gut behauptet. Der Dax notierte zuletzt 0,47 Prozent höher bei 15.380,40 Punkten. Der MDax gewann am Montag 0,37 Prozent auf 28.498,89 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,8 Prozent.

Von dpa