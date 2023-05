Dax wieder bei 16.000 Punkten

Frankfurt/Main (dpa)

Nach dem dünnen Handel am Pfingstmontag hat der Dax am Dienstag wieder die runde Marke von 16 000 Punkten erreicht. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex mit plus 0,46 Prozent etwas darüber bei 16.026,11 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,69 Prozent auf 27.109,73 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte 0,2 Prozent fester.

Von dpa