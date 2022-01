Der Onlinehandel in Zeiten von Corona

Zweifelsohne hat Corona viel in unserem Leben verändert. Nie zuvor waren wir mit Lockdowns konfrontiert, mit geschlossenen Grenzen oder gar mit der Empfehlung, daheim zu bleiben und Kontakte zu meiden. Die Pandemie hat dazu geführt, dass sich auch das Einkaufsverhalten drastisch verändert hat, was insbesondere auf Anbieterseite nicht unbemerkt blieb. Während einige Unternehmen sich radikal umstellen mussten oder auf Staatshilfen angewiesen waren, florierten andere Anbieter wie noch nie. Es ist kein Geheimnis, dass vor allem der Onlinehandel stark von der Entwicklung profitiert hat.

Corona führt zu Boom im E-Commerce

Vielen Menschen machte die herannahende Pandemie vor allem zu Anfang große Angst, als noch vieles ungewiss war. Auch noch bevor strikte Maßnahmen seitens der Politik ergriffen wurden, hielten sich daher viele Menschen an die Empfehlungen, auf vermeidbare Wege zu verzichten und vor allem Kontakte zu vermeiden. Dennoch lassen sich viele Bedarfe nicht einfach abschalten und gerade, wenn es darum geht, sich daheim einzudecken, um vorbereitet zu sein, ist Einkaufen wichtig. Das Einkaufsverhalten hat sich aber ohne Frage stark vom klassischen Handel in den Ladengeschäften hin zum Onlineshopping verlagert. Selbst Personen, die vor der Pandemie nahezu ausschließlich stationär eingekauft haben, haben sich mittlerweile an das Einkaufen im Internet gewöhnt und genießen dessen Vorzüge. Zudem machen es auch die 2G-Regelungen in Geschäften und Einkaufszentren sowie Einlasskontrollen zunehmend unattraktiver, sich einem langen Einkaufsbummel zu widmen. Solche Einkaufstouren müssen geplant werden, sodass die Spontanität dabei auf der Strecke bleibt.

Profiteure des neuen Einkaufverhaltens

In der Folge dieser Entwicklung hat sich ein wahrer Boom im E-Commerce abgezeichnet. Viele Anbieter, die vor der Pandemie noch ausschließlich über ihren Laden verkauft hatten und mitunter nicht einmal eine Webseite führten, haben die Zeichen der Zeit erkannt und sich rasch einen Onlineshop eingerichtet. Im Vorteil waren natürlich solche Player, die schon davor auf den Onlinevertrieb spezialisiert waren. So hat etwa ein bekannter Onlineshop für Liquids und E-Zigaretten eine Umsatzsteigerung von 70 % in Zeiten des Lockdowns verzeichnen können. Gerade auch Online-Apotheken haben von der Entwicklung profitiert, da sich viele Menschen mit Mitteln zur Immunstärkung eindecken wollten. Doch selbst im Lebensmittelhandel, der bislang immer als der Sektor galt, der am schwierigsten ins Onlinebusiness einsteigen kann, hat sich viel getan. Die Krise hat viele gedankliche Hürden fallen lassen und große Investitionen in Logistik und Präsentation der Waren im Internet fließen lassen.

Zu den Profiteuren zählen selbstverständlich auch Logistikunternehmen, die schlussendlich die gestiegene Versandnachfrage abwickeln mussten. Paketdienste und die Post, aber auch damit zusammenhängende Unternehmen wie etwa Kartonhersteller haben Hochkonjunktur. Aktuell gehen Experten davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. Denn einerseits ist ein endgültiges Ende der Maßnahmen noch nicht in Sicht, andererseits hat sich ein großer Teil der Kunden bereits an das Einkaufen im Netz gewöhnt und wird dies zumindest zum Teil auch beibehalten.

Risiken des Onlineshoppings

Neben allen Vorzügen der Onlinewelt bieten sich natürlich auch verschiedene Nachteile. Denn natürlich tummeln sich auch online schwarze Schafe, die von dem Boom auf unlautere Art und Weise profitieren möchten. Gerade dann, wenn Preise extrem günstig erscheinen oder nur ganz bestimmte Bezahlmethoden angeboten werden, gilt es, vorsichtig zu sein und den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Darüber hinaus ist es auch wichtig, die Bestellungen im Auge zu behalten. Denn gerade beim virtuellen Einkaufen kann es schnell geschehen, dass der Überblick verloren geht und so manche einer über seinen Verhältnissen lebt.

Um Risiken aus dem Weg zu gehen, kann es von Vorteil sein, auch online nicht immer nur dem günstigsten Angebot hinterher zu jagen, sondern auch weiterhin dort einzukaufen, wo bereits gute Erfahrungen gemacht wurden und der Bestellvorgang reibungslos geklappt hat. So lässt sich oft auch von Treueaktionen profitieren, mit denen viele Anbieter aufwarten, aber vor allem auch sichergehen, immer gute Qualität und verlässliche Lieferung zu erhalten.